Bắt giữ hai anh em ruột chuyên trộm xe máy khu vực Bệnh viện T.Ư Huế

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa phối hợp cùng Công an TP.Huế bắt giữ 2 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy khu vực Bệnh viện T.Ư Huế.



Hai anh em ruột Nguyễn Đức Tài và Nguyễn Trung Chính đã gây ra 10 vụ trộm xe máy LÊ MINH

2 bị can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Tài (32 tuổi) và Nguyễn Trung Chính (30 tuổi), là anh em ruột, cùng trú tại đường Trần Phú (P.Phước Vĩnh, TP.Huế).

Trước đó, rạng sáng 18.12, Tài và Chính đến đường Ngô Quyền, TP.Huế khu vực quanh Bệnh viện T.Ư Huế để trộm cắp 2 chiếc xe máy. Khi đang đưa tang vật đi tiêu thụ, đến đường Tố Hữu giao nhau với Bà Triệu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, từ tháng 10.2023 cả hai đã cùng nhau trộm cắp 10 xe máy tại khu vực Bệnh viện T.Ư Huế; trong đó có 9 xe Wave và 1 xe Sirius.

Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, Tài và Chính đều từng có tiền án và nghiện ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao 2 nghi phạm này cho Công an TP.Huế để tiếp tục điều tra xử lý.