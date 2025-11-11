Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án
Video Thời sự

Trần Kha - Ngọc Lê
11/11/2025 11:56 GMT+7

Sau 7 giờ gây án, nghi phạm cướp giật tài sản của một cô gái đã bị công an bắt giữ.

Ngày 10.11.2025, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ Trương Quốc Lâm (34 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 7.11, một người phụ nữ (22 tuổi, ở xã Đông Thạnh) đang đi bộ từ tiệm tạp hóa về thì bị một người đàn ông chạy xe máy lao tới giật sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,6 chỉ đang đeo trên cổ.

Tuy nhiên, đối tượng không thành công do sợi dây chuyền bị đứt, nên nạn nhân nhặt lại được. Hoảng loạn, chị nhờ người nhà đưa đến công an xã trình báo. Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng trích xuất camera an ninh, điều tra vụ việc. Đối tượng tẩu thoát rất nhanh, luồn lách qua nhiều tuyến đường khiến việc truy xét gặp khó khăn.

Công an tóm gọn nghi phạm cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án

Với tinh thần quyết liệt, chưa đầy 7 giờ đồng hồ, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp đã bắt giữ Trương Quốc Lâm khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi. Đáng chú ý, Lâm từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới được đặc xá vào ngày 1.9.2025.

Công an xã Đông Thạnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

