Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an tóm gọn nghi phạm cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án

Ngọc Lê - Trần Kha
10/11/2025 22:16 GMT+7

Sau 7 giờ gây án, nghi phạm cướp giật tài sản của một cô gái đã bị công an bắt giữ.

Ngày 10.11, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ Trương Quốc Lâm (34 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an tóm gọn nghi phạm cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án- Ảnh 1.

Trương Quốc Lâm khi bị bắt

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 7.11, chị T.T.K (22 tuổi, ở xã Đông Thạnh) đang đi bộ từ tiệm tạp hóa về thì bị một người đàn ông chạy xe máy lao tới giật sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,6 chỉ đang đeo trên cổ.

Sợi dây chuyền bị đứt, rơi trước số 309/5N, ấp 84, xã Đông Thạnh nên chị K. nhặt lại được. Hoảng loạn, chị nhờ người nhà đưa đến công an xã trình báo.

Nhận tin, Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng trích xuất camera an ninh, xác định đối tượng tẩu thoát với tốc độ cao, luồn lách qua nhiều tuyến đường khiến việc truy xét gặp khó khăn.

Với tinh thần quyết liệt, chưa đầy 7 giờ đồng hồ, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp đã bắt giữ Trương Quốc Lâm khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi. Đáng chú ý, Lâm từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới được đặc xá vào ngày 1.9.2025.

Công an xã Đông Thạnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của người bán vé số dạo

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của người bán vé số dạo

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một nghi phạm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của người bán vé số dạo trên QL26.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật tài sản Công an xã Đông Thạnh Nhà trọ bắt giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận