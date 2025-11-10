Công an tóm gọn nghi phạm cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án

Ngày 10.11, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ Trương Quốc Lâm (34 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trương Quốc Lâm khi bị bắt ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 7.11, chị T.T.K (22 tuổi, ở xã Đông Thạnh) đang đi bộ từ tiệm tạp hóa về thì bị một người đàn ông chạy xe máy lao tới giật sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,6 chỉ đang đeo trên cổ.

Sợi dây chuyền bị đứt, rơi trước số 309/5N, ấp 84, xã Đông Thạnh nên chị K. nhặt lại được. Hoảng loạn, chị nhờ người nhà đưa đến công an xã trình báo.

Nhận tin, Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng trích xuất camera an ninh, xác định đối tượng tẩu thoát với tốc độ cao, luồn lách qua nhiều tuyến đường khiến việc truy xét gặp khó khăn.

Với tinh thần quyết liệt, chưa đầy 7 giờ đồng hồ, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp đã bắt giữ Trương Quốc Lâm khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi. Đáng chú ý, Lâm từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới được đặc xá vào ngày 1.9.2025.

Công an xã Đông Thạnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.