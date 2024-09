Lợi dụng bơm bánh xe, cướp giật sợi dây chuyền vàng của phụ nữ

Ngày 13.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú (Trà Vinh), đơn vị đã di lý Huỳnh Trung Hiếu (28 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về Trà Vinh và tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bị can Huỳnh Trung Hiếu tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, chiều 8.9, Hiếu chạy xe máy đến tiệm sửa xe ven đường thuộc ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng, H.Trà Cú, yêu cầu bà M.T.M.D bơm hơi bánh xe. Lợi dụng lúc bà D. sơ hở, Hiếu giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 5 chỉ) rồi bỏ chạy.

Bị giật dây chuyền, bà D. cố gắng giữ xe của Hiếu và tri hô nhưng Hiếu vùng vẫy khiến bà té ngã, chấn thương.

Hành vi cướp giật tài sản của bị can Huỳnh Trung Hiếu bị camera an ninh ghi lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Trà Cú nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin truy bắt tên cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Trà Cú phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh truy theo dấu vết tên cướp giật tài sản.

Đến 16 giờ ngày 9.9, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện, bắt giữ khi Hiếu đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.