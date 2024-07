Vừa xuống taxi, người phụ nữ bị giật dây chuyền vàng

Ngày 18.7, Công an Q.11 (TP.HCM) tạm giữ Trần Quang Minh (37 tuổi, ở Q.Tân Phú) và Phạm Hữu Duy (31 tuổi, ở Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

2 nghi phạm Duy (bên trái) và Minh gây ra vụ giật dây chuyền vàng trên địa bàn Q.11, TP.HCM CACC

Minh và Duy được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ vàng của một phụ nữ vừa xuống taxi trên đường Lê Đại Hành (P.11). Trước đó, 2 nghi phạm này có nhiều tiền án, tiền sự về các tội cướp giật tài sản, đánh bạc.

Ngày 7.7, bà N.T.B.N (47 tuổi, ở Trà Vinh) vừa xuống taxi ngay đầu hẻm đường Lê Đại Hành (P.11) thì bất ngờ bị 2 người nam chở nhau trên xe máy, áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ vàng đang đeo trên cổ.

Nạn nhân tri hô bắt cướp nhưng bất thành, nhóm gây án tẩu thoát theo hướng Lê Đại Hành ra đường Ba Tháng Hai.

Bà N. sau đó trình báo vụ việc đến công an. Tuy nhiên, thông tin bà N. cung cấp được khá ít, không nhớ đặc điểm, loại xe, biển số xe của kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.11 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định được nhóm nghi phạm, bắt giữ Minh khi đang lẩn trốn tại P.17 (Q.Gò Vấp). Đấu tranh lấy lời khai với Minh, công an cũng xác định được Duy là đồng phạm, đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 12.7, công an vận động Duy đầu thú tại Công an thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và đã di lý nghi phạm về TP.HCM.

Công an Q.11 đã thu hồi tài sản là sợi dây chuyền vàng trao trả cho nạn nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.