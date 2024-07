Quảng Ngãi: Bắt nghi phạm cướp giật tài sản

Ngày 5.7, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Quảng Ngãi đã bắt Nhan Anh Quân (18 tuổi, ở xã Sơn Thành, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi). Quân là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ trên đường Võ Nguyên Giáp, TP.Quảng Ngãi.

Nghi phạm Nhan Anh Quân tại cơ quan công an VĂN NAM

Tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản nói trên. Số tiền Quân cướp giật đã được công an thu giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, vào ngày 30.6, Công an TP.Quảng Ngãi tiếp nhận nguồn tin từ bà V.T.T.H (47 tuổi, ở xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) về việc bị một kẻ lạ mặt điều khiển xe máy giật túi ni lông (trong đó có 21 triệu đồng và 1 điện thoại), rồi tẩu thoát trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Quảng Ngãi).

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.