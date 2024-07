Công an Quảng Ngãi bắt kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 5.7, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an P.Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) phát hiện, bắt giữ bị can Trần Hiền (28 tuổi, trú tổ 6, P.Chánh Lộ), là đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Trần Hiền bị công an bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi bắt giữ Trần Hiền, Công an P.Chánh Lộ bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tư Nghĩa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Trần Hiền về tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tháng 1.2021, Trần Hiền có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tư Nghĩa khởi tố để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, Trần Hiền bỏ trốn khỏi địa phương.