Điều tra nghi án bố sát hại con trai gần 2 tuổi ở Hà Nội

Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một nghi phạm để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Xe cứu thương túc trực tại hiện trường Đ.H

Theo thông tin ban đầu, tối 1.7, tại một căn hộ chung cư ở P.Phú Diễn (Q.Bắc Từ Liêm) xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là một bé trai chưa đầy 2 tuổi. Ngoài ra, mẹ cháu bé cũng bị thương trong vụ việc.

Phát hiện vụ án mạng, nhân viên ban quản lý tòa nhà đã thông báo sự việc tới cơ quan công an. Công an đã có mặt khống chế nghi phạm gây án, người này được xác định là bố của nạn nhân.

Công an Q.Bắc Từ Liêm đã cho phong tỏa hiện trường để tổ chức điều tra. Trong sáng 2.7, công an vẫn chưa lấy được lời khai do nghi phạm có biểu hiện bất thường về tâm lý.