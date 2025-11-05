Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của người bán vé số dạo

Hữu Tú
Hữu Tú
05/11/2025 15:51 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một nghi phạm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của người bán vé số dạo trên QL26.

Ngày 5.11, Công an xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) cho biết vừa phối hợp với người dân bắt giữ bà V.T.H (46 tuổi, ở xã Krông Pắk; thuộc H.Krông Pắk, Đắk Lắk cũ), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ông H.X.Đ (79 tuổi, ở xã Krông Pắk) đã trình báo công an về việc bị cướp giật tài sản khi đang đi bán vé số trên QL26, đoạn qua xã Ea Knuếc.

Theo trình báo, trong lúc ông Đ. đang di chuyển trên đường, một người phụ nữ bất ngờ áp sát, giật túi xách, tẩu thoát. Trong túi xách có 590 tờ vé số, 1 điện thoại di động và 5,6 triệu đồng.

Bắt giữ người phụ nữ cướp giật tài sản của người bán vé số dạo - Ảnh 1.

Bắt giữ nghi phạm cướp giật túi xách của người bán vé số dạo

ẢNH: S.Đ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Knuếc đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Ngày 4.11, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân bắt giữ bà V.T.H, nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Tại cơ quan công an, bà H. khai nhận khi đang lưu thông trên QL26, thấy ông B. đi bán vé số và để túi xách trước xe nên đã áp sát, cướp giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Công an xã Ea Knuếc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển bà H. cùng tang vật cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khám phá thêm chủ đề

cướp giật tài sản Vé số bán vé số dạo Đắk Lắk Cướp giật
