Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai

Trao đổi với Báo Thanh Niên tối 4.2, một lãnh đạo UBND P.Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) cho biết, Công an P.Âu Lâu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai để điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn P.Âu Lâu.

Phòng giao dịch ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp vào chiều 4.2 ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra hồi 16 giờ 50 cùng ngày, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Yên Bái, ở địa chỉ tổ dân phố Hợp Minh 1 (P.Âu Lâu).