Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai
Video Thời sự

Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
04/02/2026 23:25 GMT+7

Khi thấy nhân viên ngân hàng đang đếm tiền cho khách hàng thì nghi phạm Nguyễn Thành Luân (31 tuổi) đã thò tay vào, lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy

Trao đổi với Báo Thanh Niên tối 4.2, một lãnh đạo UBND P.Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) cho biết, Công an P.Âu Lâu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai để điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn P.Âu Lâu.

- Ảnh 1.

Phòng giao dịch ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp vào chiều 4.2

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra hồi 16 giờ 50 cùng ngày, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Yên Bái, ở địa chỉ tổ dân phố Hợp Minh 1 (P.Âu Lâu).

Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai

Tin liên quan

Cựu lãnh đạo và nhân viên Chi cục Thú y vùng 6 bị đề nghị mức án nào?

Cựu lãnh đạo và nhân viên Chi cục Thú y vùng 6 bị đề nghị mức án nào?

Viện KSND TP.HCM cáo buộc, từ năm 2018 đến khi vụ án bị khởi tố (năm 2023), các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tại Chi cục Thú y vùng 6 đã nhận hối lộ tổng cộng khoảng 2,9 tỉ đồng để bỏ qua thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập lậu sản phẩm động vật nhai lại có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên.

Khám phá thêm chủ đề

Trật tự xã hội an ninh trật tự Tin nóng cướp ngân hàng Lào Cai tin tức Lào Cai tin cướp ngân hàng cướp tập tiền cướp ngân hàng ở Lào Cai Nguyễn Thành Luân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận