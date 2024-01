Bắt giữ nghi phạm dùng gàu máy múc đánh chết người

Sáng 13.1, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ nghi phạm Ka Giá Tĩnh (23 tuổi, ngụ xã Phước Đại, H.Bác Ái) để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào trưa 12.1, tại cửa hầm phía bắc hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà, H.Thuận Nam. Tĩnh đã dùng gàu máy múc đánh chết người chỉ vì bị nhắc nhở không tuân thủ kỷ luật công trường.

Sau hơn 5 giờ lẩn trốn trên rừng, nghi phạm Ka Giá Tĩnh bị lực lượng trinh sát bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, Tĩnh là công nhân lái máy đào đang thi công dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Trưa 12.1, ông Nguyễn Văn Tú (43 tuổi, quê ở Hải Dương, là Tổ trưởng chỉ huy của Tĩnh) đi xe máy đến nhắc nhở việc Ka Giá Tĩnh không tuân thủ kỷ luật công trường, làm việc không nghiêm túc.



Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân THIỆN NHÂN

Lúc này, Tĩnh đang ngồi trên xe múc đã dùng gàu múc táng mạnh vào xe máy và người ông Tú. Khi ông Tú ngã xuống đất, Tĩnh tiếp tục dùng gàu múc đánh vào ngực nạn nhân. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây ra vụ việc, Ka Giá Tĩnh đã bỏ chạy lên rừng lẫn trốn, đến chiều tối cùng ngày (12.1) thì nghi phạm bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hà phối hợp cùng Đội điều tra Công an H.Thuận Nam và lực lượng trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành truy bắt nghi phạm và tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Hiện Ban điều hành thi công dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ dùng gàu múc đánh chết người, đồng thời động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân.