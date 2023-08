Bắt giữ nghi phạm dùng kiếm chém vợ cũ, gây thương tích cho con trai

Ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Lê Xuân Hoàng (45 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Hoàng đã dùng kiếm chém vợ cũ, chém nạn nhân đứt lìa chân.

Lê Xuân Hoàng bị bắt giữ sau khi chém vợ cũ C.T.V

Chị N.T.T.T (39 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ), vợ cũ của Hoàng, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa với vết thương ở cổ, chân trái và đã được các bác sĩ phẫu thuật nối thành công.

Nằm chung phòng bệnh, con trai của chị T. với Hoàng, cũng bị cha ruột chém gây thương tích nặng ở vai trái và ngón tay cái bàn tay phải.

Con trai chị T. bị chém gây thương tích nặng ở vai trái NGUYỄN LONG

Chị T. cho biết khoảng 20 giờ ngày 2.8, chị cùng con trai đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng đập cửa. "Tôi vừa trong phòng ngủ bước ra thì cũng là lúc anh Hoàng đập vỡ cửa kính đi vào. Anh Hoàng dùng cây kiếm chém tôi. Con trai nghe tiếng kêu cứu chạy đến cũng bị Hoàng chém", chị T. kể .

Khi người con trai chạy ra khỏi nhà kêu cứu cũng là lúc chị T. ở trong nhà bị Hoàng chém nhiều nhát, trong đó có một nhát ngay chân trái làm đứt lìa. "Tôi bị chém đứt lìa chân liền gục tại chỗ", chị T. kể tiếp.



Chị T. được nối thành công chân trái bị chém đứt lìa NGUYỄN LONG

Sau khi gây án, Hoàng lên ô tô bỏ trốn. Mẹ con chị T. được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an H.Đất Đỏ đã đến hiện trường điều tra, truy bắt Hoàng. Khoảng 0 giờ ngày 3.8, Công an H.Đất Đỏ đã bắt giữ Hoàng khi nghi phạm này đang trốn ở TP.Vũng Tàu. Công an cũng đã thu giữ cây kiếm mà Hoàng dùng để gây án.

Cây kiếm Hoàng dùng chém vợ cũ C.T.V

Ngày 3.8, Công an H.Đất Đỏ cho biết nguyên nhân vụ án là do Hoàng mâu thuẫn với vợ cũ. Tối 2.8, Hoàng và chị T. cãi nhau trong lúc nói chuyện qua điện thoại. Sau đó, Hoàng thuê ô tô, cầm theo cây kiếm từ H.Châu Đức qua nhà chị T. rồi đập cửa xông vào chém vợ cũ, gây thương tích nặng cho con trai.