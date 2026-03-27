Bắt giữ nghi phạm trộm 900 lít dầu của tàu cá neo tại rạch Bình Châu

27/03/2026 10:22 GMT+7

Lợi dụng đêm tối, một người đàn ông trộm dầu của các tàu cá neo đậu tại bến sông, bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang.

Ngày 27.3, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bình Đại tổ chức mật phục, phát hiện một ghe tam bản có biểu hiện nghi ngờ và bắt giữ một người nghi vấn trộm dầu của tàu cá.

Số thùng dầu trên ghe của ông N.V.H bị lực lượng chức năng tạm giữ

Theo đó, khoảng gần 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.H (53 tuổi, ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) đang điều khiển ghe tam bản tại khu vực rạch Bình Châu (thuộc ấp 5, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp dầu. 

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang trước của ghe có chứa 30 can dầu, mỗi can 30 lít. 

Qua làm việc, ông H. khai nhận toàn bộ số dầu trên là do thực hiện hành vi trộm cắp của các tàu hoạt động khai thác hải sản neo đậu ở khu vực rạch Bình Châu.

Vụ trộm dầu của các tàu cá đang được Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long phối hợp Công an xã Bình Đại lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hút trộm dầu hàng loạt xe ô tô trên quốc lộ 1 rồi đem bán

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng hút trộm dầu hàng loạt xe ô tô dừng nghỉ qua đêm trên quốc lộ 1, đoạn qua H.Vạn Ninh, Khánh Hòa.

