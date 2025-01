Hút trộm dầu hàng loạt xe ô tô trên quốc lộ 1 rồi đem bán

Ngày 17.1, Công an H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tri (31 tuổi), Ngô Trầm (36 tuổi), Huỳnh Tấn Hải (24 tuổi) và Hồ Nguyễn Ngọc Khoa (21 tuổi, cùng ngụ H.Vạn Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (hút trộm dầu). Ba người khác cũng ngụ H.Vạn Ninh bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là các đối tượng liên quan vụ việc hút trộm dầu hàng loạt xe ô tô, xảy ra trên địa bàn H.Vạn Ninh từ cuối tháng 7 đến tháng 9.2024 mà cơ quan công an đang điều tra.

Nhóm đối tượng liên quan hút trộm dầu

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 7 đến tháng 9.2024, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua các xã Vạn Thọ và Đại Lãnh liên tiếp xảy ra các vụ trộm dầu xe tải, xe container. Vụ trộm cắp tài sản thứ nhất xảy ra trên địa bàn H.Vạn Ninh khoảng 2 giờ ngày 24.7.2024. Lúc này, một xe container dừng đỗ trước quán cơm ở thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, thì bị một số đối tượng hút trộm dầu trong bình nhiên liệu xe.

Vụ thứ hai xảy ra khoảng 2 giờ ngày 22.9.2024, một xe tải đang dừng đỗ bên lề đường, gần hầm Cổ Mã (thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh) cũng bị một nhóm người hút trộm dầu. Việc tương tự cũng xảy ra đối với một xe tải đang dừng đỗ gần vị trí đó sau khoảng 30 phút. Ba ngày tiếp theo, vào các đêm 23, 24 và 25.9.2024, cảnh sát cũng ghi nhận có tổng cộng ba vụ trộm dầu xe tải, xe container xảy ra tại đoạn đường gần hầm Cổ Mã.

Theo Công an H.Vạn Ninh, các vụ việc nêu trên đều diễn ra lúc đêm khuya, có tổ chức nên khó truy tìm manh mối. Bên cạnh đó, các bị hại chủ yếu là tài xế lái xe đường dài, sau thời gian dừng nghỉ, họ tiếp tục hành trình nên không phát hiện mình bị mất trộm dầu hoặc có phát hiện nhưng không trình báo.

Qua công tác nắm tình hình, Công an H.Vạn Ninh phát hiện có số lượng lớn xăng dầu không rõ nguồn gốc, lên đến hàng nghìn lít, được mua bán, tiêu thụ trên địa bàn huyện nên đã điều tra và lần lượt bắt giữ Tri, Trầm, Hải và Khoa.

Bước đầu, những người này khai nhận, lợi dụng các tài xế nghỉ đêm vì mệt, sẽ dùng ống nhựa để hút trộm dầu, mang đi cất giấu, tiêu thụ. Từ tháng 7 đến tháng 9.2024, nhóm này đã thực hiện 5 vụ hút trộm tổng số hơn 1.750 lít dầu, gây tổng thiệt hại hơn 31 triệu đồng.

Công an H.Vạn Ninh cũng đề nghị, ai là bị hại của các vụ hút trộm dầu trên địa bàn H.Vạn Ninh thì liên hệ với Cơ quan CSĐT để giải quyết theo quy định.