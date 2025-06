Bắt giữ nghi phạm trộm cắp, tấn công công an ở Gia Lai

Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Huỳnh Thanh Phúc (34 tuổi, ở H.Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tấn công công an.

Huỳnh Thanh Phúc bị bắt khi đang lẩn trốn tại P.Phù Đổng, TP.Pleiku.

Khai báo ban đầu tại cơ quan công an, Phúc khai nhận đã trộm một xe máy tại xã Hà Bầu (H.Đak Đoa, Gia Lai) vào sáng 30.5. Khi bị lực lượng công an xã truy đuổi, Phúc đã dùng dao nhọn tấn công 2 cán bộ công an, gồm thiếu tá Phạm Quyết Thắng, Phó trưởng Công an xã Hà Bầu và thượng úy Phan Trung Kỳ, cán bộ công an xã, khiến cả 2 bị thương.

Nghi phạm Huỳnh Thanh Phúc bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn ẢNH: C.T.V.

Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn vào khu vực nương rẫy cà phê gần đó, rồi tiếp tục trộm một xe máy khác của người dân để làm phương tiện tẩu thoát.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Phúc có nhiều tiền án liên quan đến các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, từng gây án tại tỉnh Đồng Nai và Gia Lai. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4.2025, Phúc sống lang thang, không nghề nghiệp, không nơi ở cố định.

Sau khi tấn công công an, Phúc di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn thuộc hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sau gần một tuần lẩn trốn, Phúc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.