Giám đốc công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Bình Định nghỉ hưu

Ngày 4.6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đại tá Nhật đã có nguyện vọng xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và đã được Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật sinh năm 1965, tại xã Phước Hiệp (H.Tuy Phước, Bình Định). Ông Nhật được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum năm 2020.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật ẢNH: HỒNG KHANH

Ông Nguyễn Hồng Nhật có gần 42 năm công tác trong lực lượng công an, 18 năm giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị, hơn 10 năm giữ chức vụ lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum.

Sau khi ông Nhật nghỉ hưu, Bộ Công an giao đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Kon Tum trong giai đoạn chờ sáp nhập tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, việc đại tá Nguyễn Hồng Nhật xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu tập thể công an tỉnh nói riêng. Trong suốt quá trình công tác, dù trên cương vị nào, đại tá Nhật cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ông Tuy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của đại tá Nguyễn Hồng Nhật và Công an tỉnh trong thời gian qua đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh nhà.

Chiều 3.6, Công an tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Võ Đức Nguyện (bên phải) và đại tá Ngô Cự Vinh (bên trái) nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ẢNH: MINH NGỌC

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Định, đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.6 đối với đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao nhiệm vụ cho đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, phụ trách Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 1.6.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng vừa ban hành quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (59 tuổi). Ông Rah Lan Lâm có 46 năm công tác trong lực lượng công an, 37 năm tuổi Đảng. Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định giao đại tá Phạm Hữu Trường, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Gia Lai cho đến khi có giám đốc mới.