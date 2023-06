Bắt giữ người đàn ông tàng trữ súng, thuốc nổ trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an H.Hóc Môn triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.