Thanh Hóa: Bắt quả tang 14 công nhân chế tạo vật liệu nổ trái phép

Ngày 28.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can có hành vi chế tạo vật liệu nổ trái phép.



Tang vật thu giữ trong vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Trong 14 bị can bị khởi tố, có 3 bị can bị bắt tạm giam, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 2.4, lực lượng của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang gần 50 công nhân của Công ty CP đầu tư xây dựng Tân Sơn (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan để khai thác đá.

Qua quá trình điều tra, sàng lọc, cơ quan công an xác định 14 trong số gần 50 công nhân có hành vi chế tạo vật liệu nổ trái phép.

Khi khám xét khu vực khai thác đá và trụ sở công ty, lực lượng công an thu giữ hơn 750 kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ Anfo, gần 20 kg thuốc nổ AD1, hơn 100 kíp nổ, 1.500 m dây cháy chậm, 450 kg tiền chất thuốc nổ, và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi vi phạm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định bị can Trần Văn Quỳnh (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, H.Vĩnh Lộc; là quản lý mỏ đá của Công ty CP đầu tư xây dựng Tân Sơn); bị can Quỳnh là những người trực tiếp chỉ đạo các công nhân sử dụng nguyên liệu để chế tạo thành thuốc nổ.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.