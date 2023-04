Triệt phá đường dây liên tỉnh mua bán hơn 8,7 tấn thuốc nổ

Sáng 13.4, ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khen thưởng nóng các đơn vị thuộc Công an Quảng Nam sau khi triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy và tội phạm mua bán thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.



Báo cáo về 2 chuyên án, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua theo dõi, nắm tài liệu, thu thập thông tin chứng cứ, ngày 9.4, các đơn vị nghiệp vụ Công an Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi) và Huỳnh Khánh Trình (33 tuổi, đều ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin (gần 2 kg) C.X

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin (gần 2 kg), 72 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 4 ĐTDĐ và 4 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai khai nhận số ma túy trên được đang được vận chuyển trái phép từ Nghệ An về Quảng Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, qua điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 17.11.2022 tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), ngày 4.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Phạm Văn Vạn (42 tuổi, ở Bắc Giang) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Ông Lê Văn Dũng thay mặt Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam C.X

Qua đấu tranh với Vạn cùng với các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Bôn (đều ở TP.Bắc Giang, Bắc Giang). Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang khám xét chỗ ở của Dự và Bôn, thu giữ hơn 8,7 tấn thuốc nổ.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang di lý nghi phạm, tang vật từ Bắc Giang về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ.



Ông Lê Văn Dũng thưởng nóng 2 đơn vị trực tiếp điều tra, khám phá 2 vụ án gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Phòng An ninh điều tra mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Ngoài ra, thưởng nóng 3 đơn vị khác của Công an Quảng Nam (mỗi đơn vị 5 triệu đồng) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.