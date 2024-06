Bắt giữ người nghiện tàng trữ ma túy và nhiều súng đạn tại nhà trọ

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) ngày 17.6 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy (30 tuổi, ngụ TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Quốc Huy tại thời điểm bị bắt NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 ngày 14.6, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Huy có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà trọ ở ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, H.Châu Thành.

Ngay sau đó, Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh và Công an xã Lương Hòa kiểm tra, bắt quả tang Huy tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi trọ của Huy (gồm nhà trọ ở xã Lương Hòa, H.Châu Thành và nhà trọ ở P.9, TP.Trà Vinh), công an thu giữ 7 túi ni lông, bên trong chứa 56,06 gram ma túy; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 1 khẩu súng ngắn, bên trong chứa 6 viên đạn bằng kim loại, đầu đạn cao su; 1 khẩu súng dài và 1 túi đạn chì; 4 viên đạn bằng kim loại (tất cả đều nghi là vũ khí quân dụng).

Súng ngắn chứa 6 viên đạn, nghi là vũ khí quân dụng, được công an thu giữ tại nơi ở trọ của Huy NAM LONG

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Huy là người nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Khẩu súng dài được lực lượng công an tạm giữ để giám định NAM LONG

Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.