Từ tin báo của người dân, phát hiện vụ tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 15.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ 3 nghi phạm có hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra theo thẩm quyền.

Nhiều viên đạn được lực lượng công an thu giữ tại nhà Lâm Văn Hận CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, từ tin báo của người dân có một thanh niên chạy xe máy chở theo vật dài khoảng 2 m giống như súng, Công an xã Lộc Ninh xác minh và mời Lâm Văn Hận (20 tuổi, ở xã Lộc Ninh, H.Hồng Dân) đến làm việc.

Qua làm việc, Hận khai đang cất giữ tại nhà khoảng 70 viên đạn màu vàng đồng và gửi 1 khẩu súng tại nhà Đoàn Văn Dư (26 tuổi, ở xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân). Khám xét nơi ở của Hận, công an thu giữ 69 viên đạn làm bằng kim loại màu vàng đồng chưa qua sử dụng, nghi đạn sử dụng cho các loại súng quân dụng và 1 hộp tiếp đạn súng ngắn đã qua sử dụng.

Từ lời khai của Hận, công an khám xét nơi ở của Dư, thu giữ 1 khẩu súng tự chế; đồng thời khám xét nơi ở của Phan Đức Trọng (41 tuổi, ở xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân), thu giữ thêm 1 khẩu súng tự chế, đã qua sử dụng.

Làm việc với công an, các nghi phạm khai nhận, năm 2021, thông qua mạng xã hội, Trọng mua được 1 khẩu súng tự chế và 20 viên đạn của một người không rõ lai lịch để bắn chim cò. Sau đó, Dư đến hỏi mua súng và được Trọng bán lại với giá 3 triệu đồng kèm theo 20 viên đạn. Một thời gian sau, Dư tiếp tục hỏi mua của Trọng thêm 30 viên đạn. Lúc này, Trọng lên mạng đặt mua về bán lại cho Dư với giá 10.000 đồng/viên.

Năm 2023, Dư bán súng và 40 viên đạn còn lại cho Hận với giá 2,5 triệu đồng. Vài tháng sau, khi thấy người bán phế liệu có 1 hộp tiếp đạn và nhiều viên đạn của loại súng ngắn, Dư mua lại rồi cho Hận dùng bắn chim cò.