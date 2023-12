Bắt giữ người vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, tông cảnh sát giao thông

Trưa 11.12, tổ công tác của Đội CSGT Công an H.Hưng Nguyên (Nghệ An) phối hợp với Đội CSGT 1.46 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến QL46, đoạn qua TT.Hưng Nguyên, H.Hưng Nguyên.



Hiện trường vụ việc CTV

Khoảng 14 giờ cùng ngày, 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu di chuyển qua đoạn đường này theo hướng từ TP.Vinh đi H.Hưng Nguyên.

Khi phát hiện lực lượng CSGT đang kiểm tra, nam thanh niên trên liền tăng tốc cố tình vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Theo camera của nhà dân ghi lại, nam thanh niên trên chạy xe với tốc độ cao, mặc dù một thiếu tá CSGT đã cố chạy né vào lề đường nhưng vẫn không tránh kịp và bị chiếc xe máy trên tông trúng, ngã xuống lề đường.

Cú tông xe khiến thiếu tá CSGT bị thương CẮT TỪ CLIP

Sau khi vụ việc xảy ra, thiếu tá CSGT được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.

Nam thanh niên (chưa rõ danh tính) gây ra vụ việc cũng bị bắt giữ ngay sau đó để cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.