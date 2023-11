Hải Phòng: Lái xe 'thông chốt' kiểm soát nồng độ cồn, tông ngã 2 cảnh sát

Ngày 9.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) đang tạm giữ Đỗ Hữu Dương (20 tuổi, trú H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) liên quan hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19 giờ 35 ngày 7.11, Tổ công tác Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an H.Kiến Thụy làm nhiệm vụ tại chốt điểm kiểm soát nồng độ cồn trên đường tỉnh 363, thuộc thôn Trà Phương, xã Thụy Hương ra hiệu lệnh dừng xe máy BS 29V1 - 627.11 do Đỗ Hữu Dương điều khiển. Tuy nhiên, Dương không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy, tông xe máy làm ngã 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn.

Dương bỏ chạy được một đoạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Thụy đã ra Quyết định tạm giữ đối với Đỗ Hữu Dương về hành vi Chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.