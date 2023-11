Không chấp hành đo nồng độ cồn, tài xế tông xe, gây thương tích cho 2 CSGT

Ngày 6.11, Công an Q.Hải An đang tạm giữ Phạm Ngọc Hùng (31 tuổi, quê xã Nam Cao, H.Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 cán bộ, chiến sĩ Nguyễn Minh Thắng và Lê Doãn Minh bị thương đang điều trị tại bệnh viện CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, 13 giờ ngày 5.11, Đội CSGT-TT Công an Q. Ngô Quyền phối hợp Đội CSGT-TT Công an Q.Hải An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Phủ Thượng Đoạn, P.Đông Hải 1 (Q.Hải An). Thấy Hùng điều khiển xe máy BS 28N1 - 025.03 chở Nguyễn Xuân Tuấn (31 tuổi, cùng quê với Hùng) đi tới, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành, tăng ga, lạng lách để vượt qua nhưng bất thành. Hậu quả, Hùng đã tông xe máy thẳng vào thượng úy Nguyễn Minh Thắng và thiếu tá Lê Doãn Minh, thuộc Đội CSGT-TT Công an Q.Ngô Quyền, đang làm nhiệm vụ, khiến cả 2 bị ngã xuống đường và bị chấn thương ở tay, chân và bả vai.

Chốt kiểm soát nồng độ cồn lập trên đường Phủ Thượng Đoạn, P.Đông Hải 1 vào chiều 5.11 CÔNG AN CUNG CẤP

Hùng và Tuấn sau đó đã bị tổ công tác khống chế, đưa về trụ sở Công an P.Đông Hải 1 xác minh, làm rõ. Hai chiến sĩ CSGT được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 6.11, đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Đồng thời yêu cầu Công an Q.Hải An xác minh làm rõ và xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.