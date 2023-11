Cảnh sát giao thông bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 5.11, thông tin từ Công an H.Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an TT.Bến Sung (H.Như Thanh) điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với Lê Minh Phong (18 tuổi, ngụ xã Yên Thọ, H.Như Thanh). Trước đó, Phong tông xe máy vào người một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.



Hiện trường vụ xe máy tông trúng cảnh sát giao thông PHÚC NGƯ

Khoảng 20 giờ 55 ngày 4.11, Công an H.Như Thanh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa lập tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên trục đường trung tâm TT.Bến Sung.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng đối với xe máy BS 36AC-025.19, do Lê Minh Phong điều khiển, chở N.H.T (17 tuổi, cùng ngụ xã Yên Thọ). Do đang chạy với tốc độ cao nên Phong không dừng xe kịp và đã tông trúng đại úy Lê Xuân Linh, cảnh sát giao thông thuộc Công an H.Như Thanh, khiến đại úy Linh bị thương, bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng của Công an H.Như Thanh phối hợp Công an TT.Bến Sung đưa Phong về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Cũng trong tối 4.11, qua kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác trên đã phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô BS 36A - 888.88 vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế điều khiển xe ô tô biển số "VIP" trên là ông L.V.V (53 tuổi, ngụ xã Thượng Ninh, H.Như Xuân, Thanh Hóa). Qua kiểm tra phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn, vượt quá 0,254 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng đối với ông L.V.V, đồng thời tước giấy phép lái xe 17 tháng, và tạm giữ phương tiện 7 ngày.