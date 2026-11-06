Bắt giữ nhóm du khách giấu 3.000 nhện độc trong tất bẩn tại sân bay Peru

Giới chức Peru ngày 5.11 cho biết vụ việc được phát hiện tại sân bay quốc tế Jorge Chavez ở thủ đô Lima (Peru). Lực lượng an ninh đã chặn 2 công dân Đức và một công dân Ba Lan khi nhóm người này chuẩn bị mang số nhện nêu trên lên chuyến bay tới châu Âu, AFP đưa tin.

Cơ quan chức năng Peru ngày 5.11 phát hiện và thu giữ nhện tarantula tại sân bay quốc tế Jorge Chavez, được nhóm nghi phạm giấu vào tất để buôn lậu

ẢNH: AFP

Theo Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã quốc gia Peru (SERFOR), nhóm nghi phạm đã dùng thủ đoạn nhét hàng ngàn con nhện tarantula vào 15 - 20 chiếc tất bẩn, sau đó xếp đều vào 3 va li để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, trong quá trình soi chiếu hải quan, các nhân viên đã phát hiện những dấu hiệu ngọ nguậy bất thường bên trong hành lý.

Bà Cora Suarez, chuyên viên kiểm soát động vật hoang dã của SERFOR, cho biết những con nhện được phát hiện có đủ mọi giai đoạn phát triển, từ trứng, nhện con mới nở cho đến con trưởng thành.

Báo New York Post cho hay nhện tarantula được giới sưu tầm sinh vật cảnh săn đón nhờ màu sắc đặc trưng và kích thước đa dạng. Bà Suarez tiết lộ một con nhện tarantula có thể được bán với giá khoảng 500 euro tại thị trường châu Âu. Nếu chuyến bay thành công, đường dây buôn lậu này có thể thu lợi bất chính lên tới 1,5 triệu euro chỉ trong một chuyến đi.

Hiện cả 3 du khách trên đang bị giam giữ và chờ quyết định truy tố hình sự.

Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), hoạt động buôn lậu trái phép động vật hoang dã là một trong những nguyên nhân hàng đầu đẩy nhanh tốc độ mất đa dạng sinh học trên thế giới. Nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi này vì lợi nhuận cao. Interpol ước tính việc buôn lậu trái phép động vật hoang dã tạo ra dòng tiền khoảng 20 tỉ USD mỗi năm trên toàn cầu.