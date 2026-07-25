Đi tù vì buôn lậu trứng gà Đông Tảo vào Mỹ

Gà Đông Tải tại trang trại ở làng Đông Tảo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam ảnh: reuters

Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ cho biết bị cáo Jennifer Mayo, 47 tuổi, đã lãnh án 2 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép khoảng 60 trứng gà Đông Tảo vào Mỹ hồi năm ngoái.

Bên cạnh mức án trên, người này còn bị quản chế 2 năm sau khi ra tù, theo thông tin từ đài truyền hình địa phương KIII.

Ngày 30.7.2025, bị cáo nhận tội buôn lậu trứng gà Đông Tảo, một giống gà quý hiếm của Việt Nam và có giá trị cao.

Trong quá trình xử án, thẩm phán David S. Morales đã nghe trình bày về nguy cơ bệnh dịch mà các giống gia cầm ngoại lai có thể gây ra nếu được đưa vào Mỹ.

Giới hữu trách cho biết người phụ nữ đã giấu số trứng trên người và trong hành lý trong nỗ lực qua mặt hải quan tại cửa khẩu Mỹ.

Theo các công tố viên, bị cáo tìm cách ấp nở trứng gà để bán gà giống, thịt và trứng.

Trong quá trình lục soát nơi ở của người phụ nữ, các đặc vụ liên bang phát hiện có tổng cộng 5 con gà Đông Tảo, tất cả đều mắc bệnh.

Sau khi kiểm tra, phía thú y kết luận không thể di dời số gà trên vì nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cuối cùng, họ quyết định tiêu hủy toàn bộ số gà trên để chặn đứng nguy cơ này.

Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ, Ủy ban Sức khỏe Động vật bang Texas và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp điều tra vụ buôn lậu trứng gà Đông Tảo vào Mỹ.