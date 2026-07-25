Công tố viên trưởng Tòa án Hình sự Quốc tế mất chức vì cáo buộc tình dục

Vào tháng 5.2025, ông K arim Khan tự nguyện tạm rời công tố viên trưởng chờ điều tra

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Hôm 24.7, các nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong một động thái chưa từng có đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Karim Khan, công tố viên trưởng người Anh, chính thức khép lại cuộc khủng hoảng kéo dài 2 năm kể từ khi cáo buộc được đưa ra.

Theo các tài liệu mà Reuters tiếp cận được, các nhà ngoại giao thuộc ban điều hành cơ quan quản lý tòa hồi tháng trước kết luận rằng ông Khan từng có quan hệ tình dục không phù hợp với một nữ luật sư cấp dưới cũng thuộc ICC và ông này nên bị bãi nhiệm.

Đến hôm 24.7, đa số các nước thành viên ICC đã ủng hộ đề xuất trên.

Reuters hôm 25.7 dẫn lời bà Paivi Kaukoranta, Chủ tịch hội đồng các quốc gia thành viên ICC, công bố quyết định chính thức của hội đồng, theo đó 82 nước thành viên bỏ phiếu bãi nhiệm ông Khan vì có hành vi sai phạm và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm trên vai trò công tố viên.

Ông Khan bác bỏ mọi cáo buộc trên và cử luật sư đại diện Tayab Ali chuẩn bị kháng cáo. Vào tháng 5.2025, ông đã tự nguyện tạm rời công tố viên trưởng chờ điều tra.

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Việc bãi nhiệm ông Khan lập tức kích hoạt quy trình bầu chọn công tố viên mới cho ICC. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu chọn công tố viên mới nhiều khả năng không diễn ra trước năm 2027.

Hồi tuần trước, người phụ nữ cáo buộc ông Khan đã lần đầu phát biểu công khai trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN, trong đó bà liên tục khẳng định ông Khan có quan hệ tình dục không đồng thuận với bà.

Còn các luật sư của ông Khan nói với Reuters rằng ông bác bỏ "bất kỳ mối quan hệ tình dục dưới mọi hình thức" đối với người cáo buộc.