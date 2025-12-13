Nga có động thái đáp trả ICC về lệnh bắt ông Putin

Vào năm 2023, công tố viên trưởng ICC Karim Khan đã cáo buộc ông Putin trục xuất trái phép trẻ em khỏi các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Moscow đã đáp trả bằng cách mở vụ kiện chống lại ông Khan.

Công tố viên trưởng ICC Karim Khan vào tháng 1 Ảnh: AFP

Tòa án thành phố Moscow đã phán quyết rằng "Công tố viên ICC Karim Khan đã truy tố trái phép công dân Nga tại The Hague". ICC có trụ sở tại The Hague (Hà Lan).

Tòa án Moscow còn phán rằng ICC "đã chỉ thị cho các thẩm phán của phòng xử án ban hành các lệnh bắt giữ rõ ràng là bất hợp pháp".

Nga không phải là thành viên của ICC, và không có bị cáo nào có mặt tại tòa án Moscow. Ông Khan (55 tuổi) bị kết án vắng mặt 15 năm tù, trong khi tám thành viên ICC, bao gồm cả cựu Chủ tịch ICC Piotr Hofmanski, nhận án tù từ 3,5 đến 15 năm.

Tổng thống Trump cấm vận Tòa Hình sự quốc tế

Ông Khan đang bị đình chỉ công tác do một cuộc điều tra nội bộ liên quan các cáo buộc về hành vi tình dục sai trái, nhưng ông đã phủ nhận các cáo buộc.

Ông Khan cũng đã bị Mỹ cấm vận vì những cuộc điều tra của ICC đối với các quan chức Mỹ và Israel. Cả Mỹ và Israel đều không nằm trong số 125 thành viên của tòa án này, theo AFP.