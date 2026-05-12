Bị ICC ra lệnh bắt, đồng minh cựu Tổng thống Duterte trốn vào Thượng viện

Ông Ronald dela Rosa là Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines khi ông Duterte còn tại nhiệm và triển khai chiến dịch chống ma túy trong giai đoạn 2016 - 2022. Các công tố viên cho rằng hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong chiến dịch gây tranh cãi này, theo đài Al-Jazeera.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Giám đốc Cảnh sát quốc gia Ronald dela Rosa tại sự kiện ở thành phố Quezon ngày 19.4.2018 ẢNH: REUTERS

Ông dela Rosa bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho nhiều trường hợp thiệt mạng trong giai đoạn tháng 7.2016 đến tháng 4.2018. Ông Rodrigo Duterte bị cảnh sát Philippines bắt vào tháng 3.2025 và bị áp giải sang trụ sở ICC tại The Hague (Hà Lan). Hồi tháng 4, các thẩm phán xác nhận cáo buộc việc sát hại các nghi phạm là tội ác chống lại loài người, mở đường cho việc xét xử.

ICC cáo buộc ông dela Rosa là "đồng phạm gián tiếp gây tội ác chống lại loài người". Lệnh bắt thượng nghị sĩ Philippines này được tòa án ban bố vào ngày 6.11.2025 nhưng bị niêm phong từ đó.

Mới đây, sau khi một số chính trị gia và truyền thông Philippines loan tải, ICC ngày 11.5 đã chính thức xác nhận.

Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa tại Thượng viện Philippines ngày 11.5 ẢNH: AP

Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại một phiên họp Thượng viện từ tháng 11.2025. Ông tái xuất để bỏ lá phiếu quyết định giúp ông Alan Peter Cayetano, đồng minh của ông Duterte, trở thành Chủ tịch Thượng viện ngày 11.5. Khi đến nơi, ông dela Rosa phát hiện các đặc vụ Cục Điều tra quốc gia đã chờ sẵn nên bỏ chạy vào tòa nhà qua lối hành lang phụ.

Ngay lập tức, ông Cayetano ra lệnh đóng cửa Thượng viện và nói chỉ tuân thủ lệnh bắt do tòa án Philippines đưa ra. "Thượng nghị sĩ Bato sẽ hưởng sự bảo vệ của luật pháp và Thượng viện theo các quy định và luật của Philippines", thượng nghị sĩ Cayetano tuyên bố.

Các đặc vụ Cục Điều tra quốc gia Philippines đứng bên ngoài Thượng viện ngày 11.5 để chờ bắt ông Ronald dela Rosa ẢNH: REUTERS

Ngay trước khi được Thượng viện bảo vệ, các luật sư của ông dela Rosa đã gửi kiến nghị lên Tòa án Tối cao Philippines kêu gọi ngăn chặn việc bắt giữ, chuyển giao hoặc dẫn độ vị thượng nghị sĩ cho tòa án nước ngoài.

Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla cho biết việc bắt giữ bắt buộc phải thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vì Philippines đã rút khỏi ICC vào năm 2019.