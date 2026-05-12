Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bị ICC ra lệnh bắt, đồng minh cựu Tổng thống Duterte trốn vào Thượng viện

Vi Trân
Vi Trân
12/05/2026 10:17 GMT+7

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt thượng nghị sĩ Philippines Ronald 'Bato' dela Rosa với cáo buộc phạm tội liên quan chiến dịch chống ma túy đẫm máu thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Ronald dela Rosa là Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines khi ông Duterte còn tại nhiệm và triển khai chiến dịch chống ma túy trong giai đoạn 2016 - 2022. Các công tố viên cho rằng hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong chiến dịch gây tranh cãi này, theo đài Al-Jazeera.

Bị ICC truy bắt, thượng nghị sĩ Philippines bỏ chạy vào tòa nhà quốc hội - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Giám đốc Cảnh sát quốc gia Ronald dela Rosa tại sự kiện ở thành phố Quezon ngày 19.4.2018

ẢNH: REUTERS

Ông dela Rosa bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho nhiều trường hợp thiệt mạng trong giai đoạn tháng 7.2016 đến tháng 4.2018. Ông Rodrigo Duterte bị cảnh sát Philippines bắt vào tháng 3.2025 và bị áp giải sang trụ sở ICC tại The Hague (Hà Lan). Hồi tháng 4, các thẩm phán xác nhận cáo buộc việc sát hại các nghi phạm là tội ác chống lại loài người, mở đường cho việc xét xử.

ICC cáo buộc ông dela Rosa là "đồng phạm gián tiếp gây tội ác chống lại loài người". Lệnh bắt thượng nghị sĩ Philippines này được tòa án ban bố vào ngày 6.11.2025 nhưng bị niêm phong từ đó.

Mới đây, sau khi một số chính trị gia và truyền thông Philippines loan tải, ICC ngày 11.5 đã chính thức xác nhận.

Bị ICC truy bắt, thượng nghị sĩ Philippines bỏ chạy vào tòa nhà quốc hội - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa tại Thượng viện Philippines ngày 11.5

ẢNH: AP

Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại một phiên họp Thượng viện từ tháng 11.2025. Ông tái xuất để bỏ lá phiếu quyết định giúp ông Alan Peter Cayetano, đồng minh của ông Duterte, trở thành Chủ tịch Thượng viện ngày 11.5. Khi đến nơi, ông dela Rosa phát hiện các đặc vụ Cục Điều tra quốc gia đã chờ sẵn nên bỏ chạy vào tòa nhà qua lối hành lang phụ.

Ngay lập tức, ông Cayetano ra lệnh đóng cửa Thượng viện và nói chỉ tuân thủ lệnh bắt do tòa án Philippines đưa ra. "Thượng nghị sĩ Bato sẽ hưởng sự bảo vệ của luật pháp và Thượng viện theo các quy định và luật của Philippines", thượng nghị sĩ Cayetano tuyên bố.

Bị ICC truy bắt, thượng nghị sĩ Philippines bỏ chạy vào tòa nhà quốc hội - Ảnh 3.

Các đặc vụ Cục Điều tra quốc gia Philippines đứng bên ngoài Thượng viện ngày 11.5 để chờ bắt ông Ronald dela Rosa

ẢNH: REUTERS

Ngay trước khi được Thượng viện bảo vệ, các luật sư của ông dela Rosa đã gửi kiến nghị lên Tòa án Tối cao Philippines kêu gọi ngăn chặn việc bắt giữ, chuyển giao hoặc dẫn độ vị thượng nghị sĩ cho tòa án nước ngoài.

Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla cho biết việc bắt giữ bắt buộc phải thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vì Philippines đã rút khỏi ICC vào năm 2019.

Tin liên quan

ICC điều tra chiến dịch chống ma túy của Philippines

ICC điều tra chiến dịch chống ma túy của Philippines

Hãng Reuters hôm qua đưa tin Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đã thông qua việc điều tra toàn diện đối với chiến dịch chống tội phạm ma túy của Philippines .

Cựu Tổng thống Philippines Duterte nhận trách nhiệm về chiến dịch chống ma túy

Cựu Tổng thống Philippines Duterte đối mặt 3 cáo buộc tại ICC

Khám phá thêm chủ đề

thượng nghị sĩ Philippines Ronald dela Rosa Rodrigo Duterte chiến dịch chống ma túy Philippines ICC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận