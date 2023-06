Bắt giữ nhóm người từ Hưng Yên vào Quảng Bình đập phá tài sản nhà máy

Ngày 2.6, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (29 tuổi, cùng trú tại tổ dân phố Bến, P.Bạch Sam, TX.Mỹ Hào, Hưng Yên), để điều tra về hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nguyễn Văn Tuấn (bên phải) và Nguyễn Văn Đức CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31.5, Tuấn lái ô tô BS 89A-365.38 chở Đức, Phạm Văn Dương (34 tuổi) và Vũ Hồng Thượng (38 tuổi, cùng trú tại P.Bạch Sam, TX.Mỹ Hào, Hưng Yên) đến Nhà máy xử lý rác Lý Trạch tại xã Lý Trạch (H.Bố Trạch) nhằm mục đích "đòi nợ". Hiện chưa rõ đòi nợ cá nhân hay tập thể nào.

Nhà máy trên do Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam (thôn 10, xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ đầu tư.

Đến nơi, Tuấn và Đức dùng thanh kim loại chuẩn bị sẵn trên xe để đập phá cửa kính phòng bảo vệ ở cổng và phòng điều hành của nhà máy. Trong lúc Tuấn và Đức đập phá, Dương sử dụng điện thoại di động ghi hình còn Thượng đứng ở phòng bảo vệ xem việc đập phá.

Hậu quả, Nhà máy xử lý rác Lý Trạch bị hư hỏng tài sản với tổng giá trị thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Hai đồng phạm Phạm Văn Dương (bên trái) và Vũ Hồng Thượng CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Sau khi phá hoại tài sản, nhóm 4 người rời khỏi địa bàn đi vào hướng TP.Đồng Hới.

Nhận tin báo, Công an H.Bố Trạch phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình truy xét, vài giờ sau phát hiện nhóm người đập phá nhà máy và đưa cả nhóm về trụ sở công an để làm rõ.