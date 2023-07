Bắt giữ phạm nhân môi giới mại dâm sau 6 năm trốn truy nã

Ngày 17.7, thông tin từ Công an P.Phả Lại (TP.Chí Linh, Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã bàn giao Bùi Thị Niêm (45 tuổi, trú tại xóm Khá, xã Quý Hòa, H.Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), phạm nhân thuộc diện thi hành án, đang trốn truy nã, cho Công an tỉnh Hòa Bình để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an P.Phả Lại phát hiện Bùi Thị Niêm không phải là người địa phương, đang sống tại nhà anh P.P.H (48 tuổi, trú tại P.Phả Lại). Qua kiểm tra, Niêm không có giấy tờ tùy thân.

Khẩn trương phối hợp với cơ quan công an một số địa phương xác minh, Công an P.Phả Lại xác định, Bùi Thị Niêm bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hòa Bình truy nã về tội môi giới mại dâm vào ngày 30.10.2017.

Bùi Thị Niêm tại Công an P.Phả Lại CACC

Niêm bị TAND H.Cao Phong (Hòa Bình) kết án 36 tháng tù giam vào ngày 23.4.2013 về tội môi giới mại dâm. Do Niêm đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án. Trong thời gian hoãn thi hành án, Niêm bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhiều nơi.

Thời gian gần đây, Niêm đến H.Tứ Kỳ (Hải Dương) làm nghề rửa bát thuê tại các quán ăn. Tại đây, Niêm quen anh H. và sống với anh H. như vợ chồng.

Đầu tháng 7, nhận được tin mẹ ốm, anh H. đưa Niêm về nhà tại P.Phả Lại để thăm mẹ và Niêm bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.