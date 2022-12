Bắt hai người đánh trọng thương một bảo vệ trường học

Ngày 16.12, thông tin từ Công an H.Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can: Lê Đức Quang (20 tuổi), Lê Thiện Quang (20 tuổi, cùng ngụ TT.Yên Cát, H.Như Xuân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Đức Quang và Lê Thiện Quang có mâu thuẫn với một số học sinh học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Như Xuân (địa chỉ tại TT.Yên Cát), nên ngày 28.10 đã cùng nhau vào trung tâm tìm các học sinh có mâu thuẫn để đánh.

Tuy nhiên, khi vào trung tâm không thấy người cần gặp, lúc đi ra thì Lê Đức Quang và Lê Thiện Quang bị ông Nguyễn Duy Thuật (60 tuổi, ngụ H.Như Xuân, là bảo vệ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Như Xuân) yêu cầu đứng lại để làm rõ việc tự ý vào trường.





Khi bị yêu cầu dừng lại, Lê Đức Quang và Lê Thiện Quang đã bất ngờ xông vào đánh liên tiếp cho đến khi ông Thuật nằm bất động mới rời đi.

Ông Thuật được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, và được xác định bị tràn khí, tràn máu màng phổi, gãy nhiều xương sườn bên phải; bị tổn hại 23% sức khỏe.

Công an H.Như Xuân vào cuộc điều tra và đã bắt giữ Lê Đức Quang và Lê Thiện Quang để xử lý theo quy định của pháp luật.