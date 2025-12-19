Bắt hàng loạt cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa

Chiều 19.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

Các bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ Thanh Hóa bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Xuân Sơn (51 tuổi, ngụ khu đô thị Bình Minh, P.Hạc Thành), Phó giám đốc phụ trách Cảng vụ Thanh Hóa; Hoàng Văn Thuỷ (42 tuổi, ngụ P.Đại Mỗ, Hà Nội), Phó giám đốc; Nguyễn Tất Hải (40 tuổi, ngụ xã Hoằng Giang, Thanh Hóa), Phó trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng.

Các bị can còn lại là chuyên viên của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa gồm: Trần Văn Dũng (37 tuổi), Đoàn Hoài Linh (38 tuổi), Ngô Văn Khiển (42 tuổi, đều ngụ P.Hạc Thành), và Nguyễn Tiến Thành (39 tuổi, ngụ P.Quảng Phú, Thanh Hóa).

Lực lượng công an Thanh Hóa cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can trên để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm, phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các bị can trên đã câu kết với nhau nhận tiền của các chủ tàu, thuyền ra vào các cảng thuộc thẩm quyền quản lý, để các tàu thuyền rời cảng nhanh hơn bình thường.

Được biết, ngay sau khi cơ quan công an bắt giữ nhóm cán bộ, lãnh đạo của Cảng vụ Thanh Hóa, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã điều động ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Huế ra làm Giám đốc Cảng vụ Thanh Hóa để điều hành đơn vị này, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn công tác kiểm soát tàu biển ra vào cảng Nghi Sơn.