3 anh em bị khởi tố vì lên TikTok lừa bán iPhone giá chỉ 250.000 đồng

Ngày 19.12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này gồm Đào Quang Linh (26 tuổi), Đào Quang Thành (17 tuổi, em trai ruột của Linh) và Đào Quang Long (18 tuổi, em họ của Thành và Linh), cùng trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội.

Nhóm bị can lừa bán iPhone giá rẻ để chiếm đoạt tiền của người mua ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Bình Xuyên (Phú Thọ) phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các thủ đoạn gian dối trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok để đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các sản phẩm là điện thoại iPhone từ dòng XS đến iPhone 16 Promax nhằm thu hút lượt thích, lượt tương tác.

Sau đó, nhóm này phát trực tiếp (livestream), che kín khuôn mặt, giới thiệu các sản phẩm với mức giá rẻ bất thường, dao động từ 250.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, nhằm tạo tâm lý ham rẻ cho người xem.

Trên thực tế, các đối tượng không có điện thoại để bán, hình ảnh, video được sử dụng chủ yếu là tải từ internet hoặc là hình ảnh hộp điện thoại không có sản phẩm bên trong.

Khi có người quan tâm và đặt mua, nhóm này hướng dẫn nhắn tin riêng để "lên đơn hàng", yêu cầu người mua chuyển tiền trước với nhiều lý do khác nhau.

Người mua chuyển tiền, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu chuyển thêm tiền để "chốt đơn", "xác nhận giao hàng".

Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ, gọi điện giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển các khoản tiền như phí bảo hiểm, thuế, phí xác nhận đơn hàng chính chủ… với cam kết sau 30 phút hoặc 1 giờ sẽ giao hàng.

Bằng cách trên, nhóm bị can liên tục dẫn dụ, yêu cầu người bị hại chuyển tiền nhiều lần cho đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc nhận ra mình bị lừa, rồi xóa toàn bộ tin nhắn, chặn liên lạc trên mạng xã hội và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.