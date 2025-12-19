Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

3 anh em bị khởi tố vì lên TikTok lừa bán iPhone giá chỉ 250.000 đồng

Phúc Bình
Phúc Bình
19/12/2025 11:02 GMT+7

3 anh em tại Phú Thọ bị khởi tố với cáo buộc lừa bán iPhone giá rẻ 'chỉ 250.000 đồng', qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 19.12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này gồm Đào Quang Linh (26 tuổi), Đào Quang Thành (17 tuổi, em trai ruột của Linh) và Đào Quang Long (18 tuổi, em họ của Thành và Linh), cùng trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội.

3 anh em bị khởi tố vì lên TikTok lừa bán iPhone giá chỉ 250.000 đồng- Ảnh 1.

Nhóm bị can lừa bán iPhone giá rẻ để chiếm đoạt tiền của người mua

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Bình Xuyên (Phú Thọ) phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các thủ đoạn gian dối trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok để đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các sản phẩm là điện thoại iPhone từ dòng XS đến iPhone 16 Promax nhằm thu hút lượt thích, lượt tương tác.

Sau đó, nhóm này phát trực tiếp (livestream), che kín khuôn mặt, giới thiệu các sản phẩm với mức giá rẻ bất thường, dao động từ 250.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, nhằm tạo tâm lý ham rẻ cho người xem.

Trên thực tế, các đối tượng không có điện thoại để bán, hình ảnh, video được sử dụng chủ yếu là tải từ internet hoặc là hình ảnh hộp điện thoại không có sản phẩm bên trong.

Khi có người quan tâm và đặt mua, nhóm này hướng dẫn nhắn tin riêng để "lên đơn hàng", yêu cầu người mua chuyển tiền trước với nhiều lý do khác nhau.

Người mua chuyển tiền, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu chuyển thêm tiền để "chốt đơn", "xác nhận giao hàng".

Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ, gọi điện giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển các khoản tiền như phí bảo hiểm, thuế, phí xác nhận đơn hàng chính chủ… với cam kết sau 30 phút hoặc 1 giờ sẽ giao hàng.

Bằng cách trên, nhóm bị can liên tục dẫn dụ, yêu cầu người bị hại chuyển tiền nhiều lần cho đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc nhận ra mình bị lừa, rồi xóa toàn bộ tin nhắn, chặn liên lạc trên mạng xã hội và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.

Tin liên quan

Bắt nghi can chuyên lên mạng lừa bán iPhone dỏm

Bắt nghi can chuyên lên mạng lừa bán iPhone dỏm

Tùng lên mạng tìm mua iPhone 6 thì gặp Phúc. Hai bên thỏa thuận mua bán chiếc iPhone 6 với giá 8,5 triệu đồng. Khi giao điện thoại, lợi dụng lúc anh Tùng không để ý, Phúc nhanh tay đánh tráo chiếc iPhone 6 giả...

Khám phá thêm chủ đề

lừa bán iPhone Phú Thọ lừa đảo 3 anh em bị khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận