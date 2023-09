Bất hòa không dễ khắc phục

Đích thân Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng cáo buộc đổ lỗi cho phía Ấn Độ trong vụ việc một người Sikh bị bắn chết ở Canada hồi tháng 6 vừa qua. Ottawa cáo buộc New Delhi ám sát người này. Ottawa đã trục xuất nhà ngoại giao Ấn Độ phụ trách công tác tình báo trong Đại sứ quán của Ấn Độ ở Ottawa. New Delhi bác bỏ mọi cáo buộc của Ottawa và trả đũa bằng quyết định trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao trong Đại sứ quán Canada tại New Delhi.

Trước đó, ông Trudeau tới Ấn Độ tham dự Hội nghị G20 nhưng bất ngờ quyết định ngừng vô thời hạn việc đàm phán giữa Ottawa với New Delhi về hiệp định thương mại song phương.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau REUTERS

Tình hình hiện tại khiến chưa thấy triển vọng để quan hệ Ấn Độ - Canada sớm được cải thiện hoặc không xấu hơn. Nguyên do là mối bất hòa mang tính nguyên tắc đối với cả hai phía, nên không dễ có thể được khắc phục.

Chuyện này liên quan cộng đồng người Sikh rất đông đảo ở Canada và là diện cử tri lớn mà ông Trudeau phải tranh thủ. Người Sikh ở Canada nỗ lực vận động và tranh đấu để thành lập nhà nước độc lập riêng ở Ấn Độ và nhiều người Sikh ở Canada bị phía New Delhi coi là phần tử khủng bố. Ông Trudeau dùng lập luận về quyền tự do ngôn luận, tụ tập và phản đối hòa bình để bảo vệ cộng đồng này trước New Delhi. New Delhi lại cho rằng Ottawa dung túng, chứa chấp những tổ chức và phần tử người Sikh hoạt động chống phá nhà nước Ấn Độ. Cách hiểu và lợi ích trái ngược nhau đến thế thì rất khó dung hòa.