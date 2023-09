Liên minh phản liên kết

Việc 3 nước này co cụm lại với nhau như thế là điều dễ hiểu, bởi ở cả ba nơi đều xảy ra đảo chính quân sự và hiện đều do giới quân sự cầm quyền. Họ đều có mối lo chung về đe dọa an ninh ở bên trong là hoạt động khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan và tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Họ đều phải đối phó với nguy cơ bị bên ngoài can thiệp quân sự để khôi phục chính thể dân sự. Mỹ và Pháp hiện vẫn có quân đội triển khai ở Niger.

Binh sĩ Burkina Faso tuần tra trên một con đường thuộc khu vực Sahel AFP

Liên minh Châu Phi và tổ chức Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) mà 3 nước kia đều là thành viên đang cảnh báo và đã lên kế hoạch đưa lực lượng quân sự của họ vào các quốc gia này. Một khi bị ngoại công, nội ứng thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hại đối với chính quyền quân sự ở 3 nước kia. Bộ ba này ý thức được rằng chỉ cần một trong 3 nơi chính quyền quân sự bị xóa sổ bởi can thiệp quân sự từ bên ngoài thì chính quyền quân sự ở 2 nơi còn lại cũng không thể thoát. Cho nên liên minh quân sự và an ninh với nhau như thế là cách thức tốt nhất, cũng là sự lựa chọn duy nhất giúp từng bên tự bảo vệ mình và bộ ba bảo vệ lẫn nhau.

Họ có bảo vệ lẫn nhau được hay không lại là chuyện khác. Chỉ riêng việc co cụm lại như thế thôi đã chẳng khác gì liên minh đối phó và chống chọi liên kết. Nếu bộ ba đối phó thành công thì giới quân sự ở các quốc gia châu Phi thậm chí còn được cổ vũ tiến hành đảo chính.