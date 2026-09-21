Bắt hơn 800 kg thịt xiên, lạp xưởng, xúc xích... đang rã đông, không hóa đơn

Ngày 20.9, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho hay, tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Chi cục Hải quan khu vực VII đã phát hiện 2 vụ, thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể, ngày 11.9, đơn vị phát hiện 389 kg thực phẩm các loại (bao gồm 140 kg lạp xưởng đông lạnh, 90 kg xúc xích đông lạnh, 79 kg thịt xiên đông lạnh, 80 kg trứng non đông lạnh).

Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Hầu hết hàng hóa bị bắt giữ đều đang hoặc đã rã đông, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Trước đó, ngày 24.8, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc (gồm: 160 kg lạp xưởng đông lạnh, 100 kg xúc xích đông lạnh và 92 kg thịt xiên đông lạnh). Hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Ngoài Lào Cai, tại xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), ngày 10.9, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh; 27 kg tam thất (củ khô đang trong tình trạng bị mốc) không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp được giấu trong hộp carton kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh.

Các vụ việc đã được lực lượng hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.