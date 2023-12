Bắt hung thủ đâm nhân viên tiệm cầm đồ tử vong

Theo thông tin ban đầu từ công an, chiều 26.12, lực lượng chức năng địa phương nhận tin báo, khoảng 16 giờ 55 cùng ngày, có hai người đàn ông chạy xe máy (không rõ biển số) đến một dịch vụ cầm đồ trên đường Hương Lộ 2 (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), một trong hai người dùng dao đâm vào ngực của ông N.M.T (31 tuổi, nhân viên của tiệm cầm đồ) khiến nạn nhân bị thương nặng và chảy máu nhiều.



Dao, Quân khi bị CACC

Sau đó, gia đình cùng người dân đưa ông M.T đến Bệnh viện Bình Tân cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân xuống phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Bình Tân phối hợp PC02 và Công an Q.6, Q.11, Q.5 bắt giữ Nguyễn Văn Dao (38 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú Q.Bình Tân), Hứa Minh Quân (30 tuổi, quê Sóc Trăng).

Bước đầu làm việc cơ quan công an, cả hai khai nhận, khoảng 15 giờ 50 ngày 26.12, trước số 560 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông có xảy ra va chạm giao thông. Chứng kiến một người bị đánh nên nhân viên của tiệm cầm đồ chạy ra can ngăn. Nhóm người sau đó bỏ đi, tuy nhiên khoảng 10 phút sau, Quân và Dao chở nhau trên xe máy quay lại địa chỉ trên. Quân đi thẳng vào bên trong tiệm cầm đồ, rút con dao trong người ra đâm ông N.M.T. Gây án xong, cả hai lên xe bỏ chạy về hướng Bệnh viện Bình Tân.

Hiện vụ việc nhân viên tiệm cầm đồ ở Q.Bình Tân bị đâm tử vong đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.