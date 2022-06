Bắt kẻ biến thái chạy xe máy dọc Quốc lộ 1 sàm sỡ hàng chục phụ nữ, trẻ em gái

Ngày 8.6, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Minh Cương (32 tuổi, quê quán Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định, trú P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội ) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 4.6, nhận được tin báo từ người dân về việc bị kẻ lạ mặt ép xe sàm sỡ, trẻ em, phụ nữ trên đường phố, Công an TP.Đồng Hới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác truy tìm nghi phạm.

Mặc dù kẻ biến thái gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ trên đường liên tục di chuyển, khó định dạng nhưng với quyết tâm sớm bắt giữ để tránh hoang mang cho người dân khi tham gia giao thông, chỉ 48 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Đồng Hới đã bắt giữ được Cương.





Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan công an, ngày 3.6, Vũ Minh Cương điều khiển xe máy biển số 30P4-7813 di chuyển từ Hà Nội vào TP.Đà Nẵng để đi chơi. Trên đường đi dọc Quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh, TP, Cương nhiều lần cho xe áp sát hàng chục trẻ em gái, phụ nữ để sàm sỡ.

Tại Quảng Bình, bước đầu Công an TP.Đồng Hới đã làm rõ Vũ Minh Cương gây ra 10 vụ sàm sỡ.

Sau khi gây ra nhiều vụ sàm sỡ ở địa bàn Quảng Bình, Vũ Minh Cương đã chạy xe vào Đà Nẵng. Cương đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Hới bắt giữ khi đang trên đường quay trở về Hà Nội.