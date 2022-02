Bắt kẻ quay lén trong nhà vệ sinh nữ của Đại sứ quán Úc tại Thái Lan

AFP ngày 5.2 dẫn lời một quan chức Úc ở Canberra cho biết sau khi nhiều máy quay lén được tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ của Đại sứ quán Úc tại Bangkok (Thái Lan), một cựu nhân viên đã bị buộc tội.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cũng xác nhận rằng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào tháng trước đã bắt giữ một cựu nhân viên địa phương của đại sứ quán.

"Phúc lợi và quyền riêng tư của tất cả nhân viên vẫn là ưu tiên của bộ và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân viên", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết. Người phát ngôn từ chối bình luận thêm về các vấn đề pháp lý trong vụ việc này.





Ông Khemmarin Hassiri, chỉ huy bộ phận đối ngoại của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết Đại sứ quán Úc tại Bangkok đã nộp đơn tố cáo một người đàn ông vào ngày 6.1. Cảnh sát Thái Lan cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Theo Đài ABC Úc, nhà chức trách vẫn chưa rõ các máy quay lén đã nằm trong nhà vệ sinh được bao lâu. Các máy quay này chỉ được phát hiện sau khi thẻ nhớ của một máy quay được tìm thấy trên sàn nhà vệ sinh vào năm 2021.

AFP dẫn lời một chuyên gia về chính sách đối ngoại và quốc phòng Úc cho biết đây là một vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng. “Nếu an ninh lỏng lẻo đến mức camera có thể được được lắp đặt ở bất kỳ đâu trong khu vực an toàn, điều này nghĩa là an ninh của đại sứ quán chưa được đảm bảo”, ông Hugh White, Giáo sư danh dự về Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học Quốc gia Úc, cho biết.