Bắt khẩn cấp nam sinh đánh cô giáo chảy máu trong lớp học

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 21.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Công an xã Nội Bài đã tiến hành bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Nam sinh có hành vi đánh cô giáo trong lớp học đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo một lãnh đạo Công an xã Nội Bài, nam sinh bị bắt khẩn cấp là L.H.V (17 tuổi); bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được Công an xã nội Bài điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 20.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam học sinh đánh cô giáo ngay trong lớp học, khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung đoạn video, ở thời điểm trước khi vụ việc xảy ra, nữ giáo viên đang đứng giảng bài trên bục giảng.

Lúc này, trong lớp có nhiều học sinh ngồi và đứng ở gần khu vực bục giảng. Bất ngờ, một nam sinh xông tới dùng tay hành hung vào đầu cô giáo từ đằng sau. Động tác của nam sinh này mạnh đến mức khiến cô giáo ôm đầu loạng choạng đi về bàn giáo viên.

Khi thấy nam sinh tiếp tục đi về phía giáo viên, nhiều học sinh trong lớp nhanh chóng đến ngăn cản. Nữ giáo viên bị chảy máu, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Liên quan vụ việc trên, một lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, nhà trường đã báo cáo vụ việc về các phòng, ban của Sở GD-ĐT Hà Nội và chính quyền địa phương.

Do các nội dung liên quan vụ việc đang được xác minh, làm rõ nên nhà trường chưa thể trao đổi hay xác nhận các tình tiết cụ thể.

"Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của đứa trẻ, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác. Chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng… Hiện tình hình sức khỏe của cô đã ổn, đang nghỉ ngơi tại nhà, tinh thần cũng đã ổn định", vị lãnh đạo đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết.