Điều tra vụ học sinh đánh cô giáo chảy máu trong lớp học

Theo nội dung đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội vào tối 20.10, ở thời điểm trước khi vụ việc xảy ra, nữ giáo viên đang đứng giảng bài trên bục giảng.

Cảnh nam sinh đánh cô giáo trong lớp học được camera ghi lại ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Lúc này, trong lớp có nhiều học sinh ngồi và đứng ở gần khu vực bục giảng. Bất ngờ, một nam sinh xông tới dùng tay hành hung vào đầu cô giáo từ đằng sau. Động tác của nam sinh này mạnh đến mức khiến cô giáo ôm đầu loạng choạng đi về bàn giáo viên.

Khi thấy nam sinh tiếp tục đi về phía giáo viên, nhiều học sinh trong lớp nhanh chóng đến ngăn cản. Bước đầu sự việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội)

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại sáng nay 21.10, một lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và làm việc trực tiếp với cơ quan công an ngay sau khi sự việc xảy ra.

Đồng thời, nhà trường cũng báo cáo vụ việc về các phòng, ban của Sở GD-ĐT Hà Nội và chính quyền địa phương.

Vị lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho hay, các nội dung liên quan vụ việc đang được xác minh, làm rõ, vì vậy chưa thể trao đổi hay xác nhận các tình tiết cụ thể.

"Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của đứa trẻ, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác. Chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng… Hiện tình hình sức khỏe của cô đã ổn đang nghỉ ngơi tại nhà, tinh thần cũng đã ổn định", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Cũng trong sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Nội Bài cho biết cơ quan công an đã vào cuộc và đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.