Nhiều giáo viên kiệt sức

Hôm nay, đúng vào Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10.10, Ngày hội An lạc (Healing Day) được tổ chức ở TP.HCM. Đây là kỳ đầu tiên chương trình dành trọn cho một nhóm nghề nghiệp cụ thể: 100 thầy cô là giáo viên và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

Nhiều giáo viên, người làm trong lĩnh vực giáo dục cảm thấy căng thẳng, quá tải, kiệt sức ẢNH: THÚY HẰNG

Khi giáo viên kiệt sức, những giọt nước mắt đã rơi

"Em thấy mình kiệt sức, khi có những lúc một mình em phải xoay sở với hơn 20 em nhỏ là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt", một cô giáo trẻ công tác trong một cơ sở giáo dục chuyên biệt, thân hình mảnh mai, run run chia sẻ những nỗi niềm của nghề với những người có mặt trong nhóm của cô, tại Ngày hội An lạc. Nhiều giọt nước mắt đã rơi. Cô giáo cũng bật khóc. Bình thường, cô phải gồng mình, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc, không dám khóc trước mặt đồng nghiệp và các trẻ nhỏ.

Cô Minh Ngọc, giáo viên đang công tác tại một trường phổ thông ngoài công lập tại TP.HCM, cũng là điều phối viên trong một nhóm tại Ngày hội An lạc, cho biết hôm nay đã được lắng nghe nhiều lời chia sẻ, nhiều câu chuyện từ tận đáy lòng của nhiều đồng nghiệp. Cô thật sự xúc động trước lời kể của nhiều thầy cô giáo trong các trường mầm non, trường chuyên biệt.

Các giáo viên đã phải chịu áp lực làm việc rất cao mỗi ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Song, không chỉ áp lực trong công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục mấy chục trẻ em ở trên lớp, họ còn chịu nhiều áp lực từ gia đình trẻ (một gia đình trẻ có thể gồm cả ông, bà, cha mẹ, người thân của trẻ), thậm chí cả cộng đồng mạng...

Cô Minh Ngọc và một cô giáo tham gia Ngày hội An lạc ẢNH: H.D

Những giáo viên được chia sẻ, lắng nghe và thực hành tâm lý ẢNH: H.D

Những kỳ vọng càng lớn đặt trên đôi vai của giáo viên, trong khi họ cũng là những người bình thường, khi rời lớp học, rời giảng đường, họ là một người phụ nữ, một người mẹ, một người con... Áp lực quá lớn, nhiều người đã có tâm lý muốn nghỉ việc, chuyển nghề.

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Lương Dũng Nhân, thành viên trong ban tổ chức, cho biết trong năm trước, Ngày hội An lạc hướng đến các bạn trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên, những người mới đi làm. Kỳ này được chuyển hướng sang đội ngũ nhà giáo - nhóm thường xuyên làm công việc nâng đỡ tinh thần cho người khác nhưng ít khi được nâng đỡ lại.

Người thầy mỗi ngày lắng nghe và đồng hành cùng hàng chục, hàng trăm học trò qua những khó khăn mà nhiều em chưa biết cách gọi tên, nhưng khó khăn của họ nhiều khi chỉ biết cất cho riêng mình. Áp lực nghề nghiệp cùng những kỳ vọng đặt lên vai khiến không ít thầy cô âm thầm chịu đựng căng thẳng và kiệt sức.

Ông Lương Dũng Nhân chứng kiến nhiều giáo viên đã khóc. Khóc vì hôm nay có người lắng nghe họ nói. Khóc vì thấy có được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và những người làm công tác tham vấn tâm lý.

Ông Lương Dũng Nhân chia sẻ tại chương trình ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo viên bình an, hạnh phúc, lớp học sẽ hạnh phúc

Chương trình Ngày hội An lạc hôm nay được xây dựng trên hai trụ trải nghiệm là đồng cảm diễn tiến tâm lý (Psyche Resonance) và trải nghiệm hoạt động thể lý (Somatic Experience), cùng các hoạt động thiền tập, vận động sáng tạo và viết nhật ký cảm xúc. Nội dung chuyên môn do tiến sĩ tâm lý Lê Nguyên Phương và thạc sĩ, nghiên cứu sinh Lương Dũng Nhân đồng phụ trách.

Thông qua các hoạt động chia sẻ, lắng nghe và thực hành tâm lý, mỗi thầy cô giáo có thể tìm thấy sự bình an và sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, khi giáo viên hạnh phúc, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.

Các giáo viên tại Ngày hội An lạc ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày hội An lạc kỳ 6 được tổ chức đúng Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10.10 ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo viên hạnh phúc sẽ xây dựng lớp học hạnh phúc ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày hội An lạc (Healing Day) là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí, được tiến sĩ tâm lý Lê Nguyên Phương khởi xướng từ năm 2024, đến nay là kỳ thứ 6. Chương trình tạo ra không gian an toàn để người tham dự được chăm sóc sức khỏe tinh thần chủ động.

Tính đến nay, Ngày hội An lạc đã đón 521 người tham dự và quy tụ 380 lượt tình nguyện viên trên khắp cả nước.