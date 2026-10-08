Sau 14 năm: Chỉ còn họp phụ huynh đầu năm học và khi cần thiết

Từ ngày 15.11, không còn bắt buộc 1 năm học 3 lần họp phụ huynh; có thể họp trực tuyến

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15.11.2026 (gọi tắt là Thông tư số 81). Thông tư này thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 (gọi tắt là Thông tư số 55) của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cô giáo và học sinh tiểu học TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Theo Thông tư số 81, hội nghị cha mẹ học sinh (hay thường được gọi với tên quen thuộc là họp phụ huynh), gồm có hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp và hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp trong cơ sở giáo dục.

Hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp (họp phụ huynh nhóm, lớp) gồm cha mẹ học sinh của nhóm, lớp đó, được tổ chức vào đầu năm học và một số lần trong năm học, nếu cần thiết.

Cụ thể, họp phụ huynh lần đầu được tổ chức vào đầu năm học để thực hiện các nội dung:

Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tình hình học tập, rèn luyện, phát triển của trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp;

Trao đổi về những nội dung cần phối hợp giữa cha mẹ học sinh với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh;

Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp;

Trao đổi về các nội dung khác có liên quan đến nhiệm vụ, quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Họp phụ huynh của nhóm, lớp được tổ chức trong năm học, khi cần thiết, nhằm thực hiện các nội dung sau:

Nghe báo cáo kết quả hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp;

Miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp;

Trao đổi về các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ, quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh nhóm, lớp lần đầu. Các buổi họp tiếp theo do ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp phối hợp với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức.

Đáng chú ý, Thông tư số 81 cho biết, các buổi họp này có thể được tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Kết quả họp được lập thành biên bản và thông tin đến thành phần tham dự.

Trước đó, Thông tư số 55 của Bộ GD-ĐT (có hiệu lực từ 7.1.2012) quy định trong năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần: Vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu. Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

Giảm số lượng họp phụ huynh, mong nâng cao hiệu quả và đặc biệt là 'phụ huynh đừng đi trễ'

Nhiều phụ huynh cho biết, không quy định đóng khung 1 năm học 3 lần họp phụ huynh, chỉ họp đầu năm học và khi cần thiết là điều hoan nghênh. Nhất là trong bối cảnh số hóa sổ liên lạc, nhiều ứng dụng học sinh - phụ huynh, các công cụ liên lạc trực tuyến với phụ huynh được rộng mở.

Chị Thu Hoài, phụ huynh có con học tiểu học tại phường Chợ Lớn, TP.HCM bày tỏ: "Số lượng buổi họp ít đi, nhưng mong sự kết nối, trao đổi giữa giáo viên và cha mẹ học sinh xoay quanh việc học tập, giáo dục nhân cách, tham gia hoạt động giáo dục... của các em học sinh không bị xao nhãng".

Trường mầm non Bông Sen, phường Phú Định, TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới ẢNH: THÚY HẰNG

Đặc biệt, có ý kiến đóng góp, đi họp phụ huynh cần đúng giờ.

Anh Nguyễn Chí Công, có con học bậc phổ thông tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, cho biết, khi anh tham dự các buổi họp phụ huynh hay các sự kiện tập thể, anh không hiếm gặp người đi trễ. Từ một câu chuyện tưởng như rất nhỏ, vấn đề đúng giờ thực chất đặt ra những câu hỏi rộng hơn về ý thức kỷ luật, sự tôn trọng và cách ứng xử trong không gian cộng đồng.

"Phụ huynh đi trễ có thể làm gián đoạn không gian chung, buổi họp đã bắt đầu được một lúc, người khác mới tới, có thể làm đứt gãy mạch trình bày, gây xao nhãng sự tập trung của những người đã có mặt. Bên cạnh đó, cha mẹ là tấm gương lớn của con cái. Chủ động sắp xếp thời gian để đến đúng giờ không chỉ thể hiện trách nhiệm cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh. Dĩ nhiên, sẽ có những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân bất khả kháng cần được nhìn nhận khách quan, phân biệt rõ với việc cố tình hoặc thường xuyên xem nhẹ giờ giấc", anh Nguyễn Chí Công nói.