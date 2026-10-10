Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Hạt giống yêu thương hôm nay sẽ thành cây xanh ngày mai

Hôm nay (10.10), tại TP.HCM diễn ra lễ kỷ niệm hành trình 5 năm quỹ Hạt giống nhỏ (S-seeds). Đúng 5 năm trước, ngày 10.10.2021, khi nhiều gia đình đang chịu mất mát vì đại dịch Covid-19, 35 thành viên đầu tiên của quỹ gặp nhau qua một cuộc họp trực tuyến.

Từ câu hỏi "liệu mình có thể làm gì cho những đứa trẻ đang cần một bàn tay nâng đỡ?", nhóm bắt đầu kết nối, khảo sát hoàn cảnh của các em và vận động đóng góp hằng tháng. Sau đó, quỹ Hạt giống nhỏ (S-seeds) chính thức được UBND TP.HCM cấp phép thành lập ngày 8.9.2022.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (áo sơ mi trắng), cùng các thành viên của quỹ Hạt giống nhỏ chúc mừng kỷ niệm hành trình 5 năm của quỹ ẢNH: THÚY HẰNG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá quỹ là 'hình mẫu tổ chức minh bạch, hiệu quả'

Từ 35 thành viên ban đầu, tới nay quỹ Hạt giống nhỏ (S-seeds) đã phát triển thành một cộng đồng gần 100 thành viên, đồng hành với trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các mái ấm và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn lực hoạt động được hình thành từ đóng góp định kỳ của thành viên và các nhà hảo tâm, các chương trình gây quỹ, đấu giá vật phẩm cùng sự hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia...

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đưa ra những lời nhận xét tích cực về về hành trình 5 năm hoạt động của quỹ Hạt giống nhỏ (S-seeds). Ông đánh giá quỹ là một hình mẫu tổ chức hoạt động minh bạch, hiệu quả và trong sáng.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh quan điểm và chủ trương phát triển chính sách của Đảng và Nhà nước luôn nhất quán không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng đơn thuần, không bỏ ai lại phía sau và luôn huy động mọi nguồn lực xã hội vì mục tiêu cao nhất là con người. Phát triển xã hội và phát triển con người phải đi song hành cùng quá trình phát triển kinh tế.

Ông Vũ Chiến Thắng cảm ơn và ghi nhận tâm huyết của những người sáng lập, nhà hảo tâm. Đồng thời, ông tâm đắc với tôn chỉ của quỹ là không chỉ trao đi những học bổng mà luôn đồng hành cùng trẻ em, cùng học sinh, trong hành trình phát triển của các em. Từ những hạt giống yêu thương được gieo trồng trong môi trường tốt hôm nay, với đất màu mỡ, không khí trong lành, sự chăm sóc bằng tình yêu thương, mỗi em nhỏ sẽ trở thành những mầm xanh khỏe mạnh, lớn lên thành những vườn hoa rực rỡ, thành cây đại thụ tiếp tục lan tỏa tình thương trong cộng đồng.

Các hoạt động gây quỹ, đấu giá vật phẩm tại sự kiện ẢNH: THÚY HẰNG

Khách mời tham gia các chương trình, đấu giá vật phẩm gây quỹ ẢNH: THÚY HẰNG





Nhiều học bổng được trao đi, những giấc mơ được viết tiếp

Bà Phạm Diệu Thúy, Chủ tịch hội đồng quản lý quỹ Hạt giống nhỏ, cho biết hành trình của quỹ bắt đầu từ mong muốn chia sẻ với trẻ em chịu mất mát, nhưng dần phát triển thành sự đồng hành lâu dài với quá trình trưởng thành của các em.

Sau 5 năm hoạt động, quỹ tiếp tục duy trì học bổng, chăm sóc đời sống, rèn luyện nhân cách và kỹ năng, hướng đến giúp các em từng bước tự lập, sống tử tế và biết sẻ chia.

Giai đoạn 2021 - 2026, quỹ đồng hành với hơn 500 trẻ tại 7 mái ấm và hơn 80 gia đình.

Đáng chú ý, những học bổng dành cho các em học sinh không chỉ là khoản tiền đóng học phí. Tùy hoàn cảnh và nhu cầu, quỹ còn hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập, đồng phục, giày dép, cặp sách và các điều kiện cần thiết để các em đến trường.

Nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân mang đến ca khúc do anh sáng tác tại buổi lễ ẢNH: THÚY HẰNG

Mỗi em nhỏ sẽ trở thành những mầm xanh khỏe mạnh, lớn lên thành những vườn hoa rực rỡ, thành cây đại thụ tiếp tục lan tỏa tình thương trong cộng đồng ẢNH: THÚY HẰNG

5 năm qua, nhiều hạt giống nhỏ được chăm sóc, yêu thương ẢNH: THÚY HẰNG

Trong 3 năm đầu, quỹ thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập. 2 năm gần đây, quỹ xây dựng bộ tiêu chí xét học bổng, gắn hỗ trợ tài chính với kết quả học tập, rèn luyện, mức độ tham gia chương trình và sự phối hợp của phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng.

Từ năm học 2026 - 2027, hạn mức học bổng được quy định theo cấp học, từ 5 triệu đồng mỗi năm cho học sinh tiểu học đến 20 triệu đồng cho sinh viên cao đẳng, đại học. Mức hỗ trợ thực tế được xét theo hồ sơ, hoàn cảnh và nguồn lực của quỹ.

Bên cạnh việc hỗ trợ đến trường, chương trình "Xây dựng và rèn luyện nhân cách" là một nội dung trọng tâm của quỹ. Với học sinh từ THPT trở lên, các chương trình tập trung vào những kỹ năng phục vụ cuộc sống và định hướng tương lai, như quản lý thời gian, giao tiếp, tự vệ, chăm sóc bản thân, làm chủ cảm xúc, định hướng nghề nghiệp, vượt qua nghịch cảnh...

Theo báo cáo tài chính lũy kế từ tháng 10.2021 đến tháng 8.2026, tổng thu hoạt động của quỹ này đạt hơn 4,906 tỉ đồng, tổng chi hơn 4,670 tỉ đồng. Năm học 2026 - 2027, quỹ duy trì 100 suất học bổng và tiếp tục các hoạt động định kỳ cho 353 em.

Khách mời tới tham gia mua sản phẩm, gây quỹ cho các "hạt giống nhỏ" ẢNH: THÚY HẰNG