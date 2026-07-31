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Giáo dục

TP.HCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non mất an toàn ở nhóm lớp độc lập

Thúy Hằng
Thúy Hằng
Sau các vụ trẻ mầm non mất an toàn ở nhóm lớp độc lập, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường giám sát các nhóm lớp độc lập; đình chỉ hoạt động nơi không đủ điều kiện.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa phát đi văn bản tới Sở GD-ĐT và UBND các xã, phường, đặc khu trong toàn thành phố, truyền đạt ý kiến chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các nhóm lớp độc lập, trường mầm non ngoài công lập.

UBND TP.HCM đã nhận được báo cáo của UBND phường Dĩ An tại báo cáo số 430/BC-UBND ngày 11.7.2026 về việc xử lý bước đầu sự cố trẻ bị ngạt nước tại Nhóm trẻ - Lớp mẫu giáo Tương Lai 2 thuộc phường Dĩ An và báo cáo nhanh số 305/BC-UBND ngày 18.7.2026 của UBND phường Tam Bình về tình hình phản ánh trẻ em bị bạo hành tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh.

TP.HCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non mất an toàn ở nhóm lớp độc lập - Ảnh 1.

Trong vụ việc ở lớp mầm non độc lập ở phường Tam Bình, TP.HCM, phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước toilet, trên tấm thảm chùi chân, cạnh thùng rác

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước tình hình này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo, đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập (nhóm lớp độc lập), trường mầm non ngoài công lập về điều kiện đảm bảo hoạt động giảng dạy, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ không đủ điều kiện.

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao Sở GD-ĐT tăng cường giám sát, chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại các nhóm lớp độc lập, trường mầm non ngoài công lập nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho trẻ em, đặc biệt là trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.

Không bao che các hành vi khiến trẻ mầm non mất an toàn

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, một phụ huynh ở phường Tam Bình, TP.HCM đăng bài, video trên mạng xã hội tố cáo 2 giáo viên mầm non ở Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh có hành vi bạo hành trẻ, bắt trẻ ngủ trước toilet. Ngay trong buổi sáng 18.7.2026, UBND phường, Cơ quan công an vào cuộc kiểm tra xác minh.

Ngày 24.7, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Phụ huynh bé K. cũng xác định con trai mình không bị bạo hành.

2 cô giáo L.T.D, B.T.N.H bị kỷ luật bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động. Công an phường Tam Bình củng cố hồ sơ, đã đề xuất xử lý vi phạm hành chính với các vi phạm của Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh khi sử dụng 1 nhân sự là người quản lý chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Lớp mầm non độc lập nói trên đã ngưng hoạt động.

UBND phường Tam Bình tiếp tục triển khai kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ, nhóm, lớp và trường mầm non trên địa bàn phường để hướng dẫn và chấn chỉnh các sai phạm nếu có.

Trong năm học, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM luôn nhấn mạnh về đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, giao người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối; xác định an toàn cho trẻ là yêu cầu cao nhất trong hoạt động giáo dục mầm non, không có tai nạn "nhẹ", không có vi phạm "nhỏ". Kiên quyết xử lý, không bao che các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn thương tích và bạo hành trẻ em.

UBND các phường, xã, đặc khu được chỉ đạo phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước; chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời xác minh, báo cáo và xử lý các vụ việc phát sinh, đặc biệt đối với các nhóm trẻ độc lập và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Các cơ sở giáo dục mầm non chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ; xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc; tăng cường phối hợp với gia đình và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm phòng ngừa rủi ro, củng cố niềm tin của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và xã hội.

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