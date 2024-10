Yêu cầu trường mầm non ngoài công lập gắn camera trong và ngoài lớp

Đề nghị gắn camera trong và ngoài lớp học ở mầm non ngoài công lập có trong công văn mới đây của Ủy ban nhân dân quận 12, TP.HCM về chấn chỉnh, khắc phục hạn chế và tăng cường quản lý hiệu quả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận.

Một cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại TP.HCM có gắn camera trong lớp và khu vực trẻ ăn uống (góc trên cùng bên phải) ẢNH: THÚY HẰNG

Công văn gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Y tế; ủy ban nhân dân 11 phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể quận cùng các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn quận.

Kiên quyết đình chỉ, xử lý cơ sở mầm non gây tổn hại thể chất, tinh thần trẻ

Ủy ban nhân dân quận 12 đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp ủy ban nhân dân 11 phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo. Kiên quyết đình chỉ, xử lý các cơ sở giáo dục mầm non và cá nhân có hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ; chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện bảng tên không đúng theo đăng ký trong giấy phép thành lập; các cơ sở chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoặc hoạt động sai theo giấy phép được cấp cần được xử lý nghiêm và kịp thời.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; đặc biệt là chủ nhóm lớp. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách với đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo phải kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chưa đảm bảo đầy đủ chế độ tiền lương, chế độ làm thêm giờ, khen thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động…

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân quận 12 đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phải: "Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gắn camera giám sát tại các khu vực trong và ngoài lớp học để phòng ngừa, can thiệp kịp thời những hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ".

Một trường mầm non ngoài công lập có gắn camera ở cả khu vực sân, nơi trẻ vui chơi ẢNH: THÚY HẰNG

Cung cấp nguồn truy cập từ camera

Ủy ban nhân dân quận 12 đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân 11 phường và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc trẻ em cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn. Không để xảy ra trường hợp bạo hành, xâm hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng các chế độ chính sách bảo vệ chăm sóc trẻ em và người lao động.

Ủy ban nhân dân quận 12 đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phải "đẩy mạnh đầu tư, chỉnh trang cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, nâng chất lượng chuyên môn, thu hút phụ huynh gửi con tại đơn vị. Gắn camera giám sát tại các khu vực trong và ngoài lớp học và cung cấp nguồn truy cập cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, ủy ban nhân dân phường để phòng ngừa, can thiệp kịp thời những hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ".



Lãnh đạo quận 12 yêu cầu ủy ban nhân dân 11 phường trên địa bàn quận phải thường xuyên kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 11 phường phải quản lý nghiêm, không để các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập nhận giữ trẻ không đúng quy mô và loại hình theo quyết định cấp phép thành lập.

Lắp camera giám sát trong và ngoài lớp học mầm non nhằm phòng ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em ẢNH: VŨ ĐOAN

Các phường phải xử lý các trường hợp vi phạm và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở giáo dục không đảm bảo điều kiện hoạt động. Khi thực hiện kiểm tra phải đảm bảo cơ sở pháp lý chặt chẽ, kiểm tra đúng quy trình thủ tục và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đoàn kiểm tra.

Xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, giấu thông tin, chậm báo cáo

Lãnh đạo quận 12 giao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân 11 phường cần phải phối hợp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động tại các cơ sở dịch vụ bán trú ngoài nhà trường, các điểm giữ trẻ ngoài giờ, các trung tâm giáo dục kỹ năng.

Lãnh đạo quận 12 cũng chỉ đạo 11 phường trong quận phải "đề nghị chủ cơ sở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gắn camera giám sát tại các cơ sở để kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo trong chăm sóc giáo dục trẻ, giấu thông tin, chậm báo cáo gây ảnh hưởng đến dư luận, gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh học sinh".