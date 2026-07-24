Vụ trẻ bị 'ngủ trước toilet': Chấm dứt hợp đồng lao động 2 cô giáo

Hôm nay (24.7), Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc.

Kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm

Theo đó, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 và Phòng PC01- Công an thành phố tiến hành các bước điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ dấu hiệu tội phạm. Quá trình gồm: xác định hiện trường; trích xuất camera giám sát an ninh; lấy lời khai của người có liên quan, tiếp xúc và kiểm tra tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu N.A.K; phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Bình kiểm tra tính pháp lý của lớp mầm non. Đồng thời, mời làm việc với chị N.H.P.L, là mẹ của bé K.

Qua làm việc với với cơ quan chức năng, chị L. cho biết các video do tài khoản facbook tên “B.B” đăng lên, chính chị L. là chủ tài khoản và chị là người đăng tải, do nóng vội, lo lắng cho con nên chưa kiểm chứng thông tin, chị đã đăng. Hiện chị L. đã xóa hết các video có liên quan, đồng ý kết quả làm việc và hướng xử lý của cơ quan công an. Chị cũng xác định bé K. không bị bạo hành.

Cơ quan công an cũng đã xác minh tình trạng pháp lý của cơ sở Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh, cơ sở này được phép hoạt động, các thủ tục pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, lớp mầm non này có sử dụng 1 nhân sự là người quản lý chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT (người này chỉ có trình độ trung cấp sư phạm).

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước toilet, trên tấm thảm chùi chân, cạnh thùng rác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ việc trẻ bị 'ngủ trước toilet', đề xuất Chủ tịch UBND phường xử lý vi phạm hành chính theo quy định

Công an phường Tam Bình tiếp tục tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND phường xử lý vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời đề nghị kỷ luật bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo L.T.D, B.T.N.H (đã có quyết định).

Công an phường Tam Bình củng cố hồ sơ, đã đề xuất xử lý vi phạm hành chính với các vi phạm của Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh khi sử dụng 1 nhân sự là người quản lý chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT (Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định nhân sự quản lý lớp mầm non độc lập, phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên - PV).

Hiện, Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh nói trên đã ngưng hoạt động.