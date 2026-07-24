Vụ trẻ bị 'ngủ trước toilet': Chấm dứt hợp đồng lao động 2 cô giáo

Hôm nay (24.7), Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc.
Kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm
Theo đó, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 và Phòng PC01- Công an thành phố tiến hành các bước điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ dấu hiệu tội phạm. Quá trình gồm: xác định hiện trường; trích xuất camera giám sát an ninh; lấy lời khai của người có liên quan, tiếp xúc và kiểm tra tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu N.A.K; phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Bình kiểm tra tính pháp lý của lớp mầm non. Đồng thời, mời làm việc với chị N.H.P.L, là mẹ của bé K.
Qua làm việc với với cơ quan chức năng, chị L. cho biết các video do tài khoản facbook tên “B.B” đăng lên, chính chị L. là chủ tài khoản và chị là người đăng tải, do nóng vội, lo lắng cho con nên chưa kiểm chứng thông tin, chị đã đăng. Hiện chị L. đã xóa hết các video có liên quan, đồng ý kết quả làm việc và hướng xử lý của cơ quan công an. Chị cũng xác định bé K. không bị bạo hành.
Cơ quan công an cũng đã xác minh tình trạng pháp lý của cơ sở Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh, cơ sở này được phép hoạt động, các thủ tục pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, lớp mầm non này có sử dụng 1 nhân sự là người quản lý chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT (người này chỉ có trình độ trung cấp sư phạm).
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.
Vụ việc trẻ bị 'ngủ trước toilet', đề xuất Chủ tịch UBND phường xử lý vi phạm hành chính theo quy định
Công an phường Tam Bình tiếp tục tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND phường xử lý vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời đề nghị kỷ luật bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo L.T.D, B.T.N.H (đã có quyết định).
Công an phường Tam Bình củng cố hồ sơ, đã đề xuất xử lý vi phạm hành chính với các vi phạm của Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh khi sử dụng 1 nhân sự là người quản lý chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT (Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định nhân sự quản lý lớp mầm non độc lập, phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên - PV).
Hiện, Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh nói trên đã ngưng hoạt động.
Trước đó, một phụ huynh ở phường Tam Bình, TP.HCM đăng bài, video trên mạng xã hội tố cáo 2 giáo viên mầm non có hành vi bạo hành trẻ, bắt trẻ ngủ trước toilet, ngay trong buổi sáng 18.7.2026, UBND phường, Cơ quan công an vào cuộc kiểm tra xác minh.
Sau vụ việc có phụ huynh phản ánh về hành vi của giáo viên mầm non, phường Tam Bình, TP.HCM cũng chỉ đạo các phòng, ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, nhóm trẻ, lớp học... Đồng thời, lãnh đạo phường yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm việc phòng, chống bạo lực học đường, lớp học... Phường sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên.
Trong thời gian tới, UBND phường Tam Bình tiếp tục triển khai kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ, nhóm, lớp và trường mầm non trên địa bàn phường theo Quyết định 1391/QĐ-UBND ngày 24.4.2026 của UBND phường về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường để hướng dẫn và chấn chỉnh các sai phạm nếu có.
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