Bắt khẩn cấp người chồng đánh vợ bằng cán chổi rồi kéo lê trên đường

Ngày 31.5, thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng công an H.Tam Bình (Vĩnh Long), cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi, ngụ xã Song Phú, H.Tam Bình) điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ vợ. Khoa là nhân vật trong đoạn clip chồng đánh vợ dã man lan truyền trên mạng xã hội.



Trước đó, ngày 29.5, Công an xã Song Phú tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm xảy ra tại ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, H.Tam Bình. Nạn nhân là bà L.T.H (47 tuổi, thường trú tại Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), vợ của Khoa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khoa và bà H. là vợ chồng, sống chung với nhau hơn 23 năm và có với nhau 2 con. Khoa thường xuyên ghen tuông, nghi ngờ bà H. ngoại tình và cho cháu mượn tiền...

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29.5, Khoa ngồi nhậu tại nhà, lúc này bà H. cầm chổi quét nhà. Khoa kiếm chuyện cãi nhau với bà rồi bất ngờ lấy cục gạch ống đập vào đầu bà H. gây chảy máu.

Chưa dừng lại đó, Khoa còn dùng chổi và dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người bà H. đến khi bà nằm bất động trên đường. Thấy vậy, Khoa dùng tay nắm tóc bà H. kéo lê vào nhà rồi dùng thùng nước đội vào người bà, sau đó chửi mắng bà một lúc thì dừng lại.

Sự việc được anh ruột và chị dâu của Khoa sống gần đó chứng kiến, nhưng do không thể can ngăn được nên đã dùng điện thoại quay clip và đến công an trình báo sự việc. Clip này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Tam Bình khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra. Khi lực lượng công an đến nhà làm việc, Khoa vẫn còn xỉn, bà H. được người thân đưa về TP.Cần Thơ điều trị.

Đến sáng 31.5, Khoa tỉnh táo và có thể làm việc với cán bộ điều tra. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi nhiều lần đánh vợ. Lần gần nhất cách đây 10 ngày, Khoa có đánh bà H.

Trong sáng 31.5, bà L.T.H cũng đã đến cơ quan công an làm việc và cho biết đã nhiều lần bị chồng đánh. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tím.

Công an H.Tam Bình đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc, đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.